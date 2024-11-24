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▲馬可仕與杜特蒂兩大政治家族原先關係良好，小馬可仕與薩拉甚至於2022年搭擋競選總統和副總統，雙雙大勝。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓兩大政治家族結合的當前執政搭檔任期剛過半就徹底鬧翻，副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）23日時公開放狠話，稱若是自己遇害，又會刺殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），還會把小馬可仕的妻子、眾議院議長一並送上黃泉路。綜合美聯社、路透社、美國之音等媒體報導，菲律賓副總統薩拉在23日一早的記者會上宣稱，她已經與一名殺手談好了，指示對方一旦她被刺殺，就去殺死小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和菲國眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。羅慕德斯是小馬可仕的表弟，他曾將副總統辦公室的預算砍掉將近三分之二。薩拉聲稱羅慕德斯視她為政途障礙，想將她鏟除。薩拉強調，「這不是開玩笑。 我說，在幹掉他們之前不要停下來，他答應了。」在薩拉發表這番言論之後，菲律賓總統府通訊辦公室發布聲明說，針對薩拉雇人刺殺總統的明確言論，總統府文官長已指示總統府衛隊採取「立即性的適當行動。」聲明指出，針對總統的人身威脅不容輕忽，特別是這個威脅是在公開場合明確揭露。路透社報導指出，此事暴露出馬可仕和杜特蒂這兩個菲律賓最有權勢的政治家族的分歧越來越大、越來越公開化。薩拉在記者會上指責馬可仕「無能」，並表示「這個國家正走向地獄，因為我們的領導人不曉得如何當總統，而且是個騙子。」今年46歲的菲律賓副總統薩拉是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的女兒，她與父親杜特蒂一樣，以發言及作風強悍而著稱。薩拉在今年六月辭去了內閣職務，但仍繼續擔任副總統，這意味著一個強大政治聯盟的瓦解。小馬可仕的父親馬可仕（Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos）曾在菲律賓執政長達30年，1986年因人民革命倉皇下台並偕同妻子伊美黛逃往夏威夷。據悉，馬可仕與杜特蒂兩家族原本關係良好，小馬可仕與薩拉甚至於2022年搭擋競選總統和副總統，雙雙大勝，但兩家在選後迅速交惡。薩拉與暗殺相關的發言是菲律賓高層政治分裂一系列事件中的最新一起。薩拉曾在10月時指責小馬可仕無能，並說她曾想像砍下他的腦袋；薩拉更指，如果馬可仕家族繼續對她進行政治鬥爭，她將把老馬可仕的遺體從墓中挖出，丟到南海。菲律賓大學政治學教授佛朗哥（Jean Encinas-Franco）向路透社表示，薩拉的強硬表態可能不會影響到他所受到的政治支持，「實際上，這類強硬的措辭會使她受到她父親支持者更大的喜愛。」兩大政治家族在許多問題上都出現分歧，但兩家對美中的政治立場不同等相關外交政策，以及杜特蒂在打擊販毒運動廣泛存在的違法行為，與政治利益分配不符預期是撕破臉的主因。菲律賓即將於明年五月舉行中期選舉，這不僅是對馬可仕民意支持度的試金石，也是他在2028年6年總統任期結束之前鞏固權力，並培養繼任者的機會。在菲律賓政治高層分裂公開化之際，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）聲明，菲國武裝部隊16萬人無黨無派，盡全力尊重民主制度與文官體制。