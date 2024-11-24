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世界棒球12強賽，日本昨天出戰中華隊在第5局遭遇無人出局滿壘危機，後援投手清水達也緊急登板救火，面對潘傑楷打成投手前強勁滾地球，他策動雙殺守備化解失分危機，賽後他直呼，「這是奇蹟，把運氣用完了。」日本先發投手早川隆久在第五局遇到控球問題，投出本場個人第7次四壞球保送因此失分，也讓日本的領先優勢只剩1分，此時，無人出局滿壘，清水達也登板，面對中華隊第5棒潘傑楷，開局連投2顆壞球，清水達也回憶，「當時我真的覺得完蛋了，但還是抱著相信隊友的心情繼續投。」第3球，清水達也投出一記146公里的直球，潘傑楷擊成投手前強勁滾地球，清水達也在完全沒看清球的狀況下，本能地伸出手套，將球接住，隨即傳向本壘，完成「123」雙殺守備。「完成雙殺後，我就嗨到不行，充滿幹勁地繼續投球！」清水達也最後用指叉球讓江坤宇揮棒落空三振出局，成功化解中華隊無人出局滿壘的大好得分機會。賽後清水達也談起那次「奇蹟般的雙殺」，自嘲說，「我用掉了我人生的運氣！事後回看，發現自己完全沒看著球，純粹是多年累積的直覺抓到的，真的是非常碰巧。」這記驚奇守備幫助日本穩住士氣，終場以9：6贏球，延續國際賽27連勝。