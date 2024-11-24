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近日美國職棒大聯盟（MLB）自由市場正式開啟，日本職棒除了佐佐木朗西已經正式表態將挑戰大聯盟，其中讀賣巨人35歲強投菅野智之也宣布將在休賽期透過FA制度，以進軍大聯盟為目標。根據美國媒體報導，有多支大聯盟球隊對他感興趣，其中就包括隊名同為「巨人」的舊金山巨人。根據大聯盟記者Jon Morosi指出，「目前市場上洛杉磯天使對菅野智之感到興趣，在月初的GM大會上，芝加哥小熊與聖地牙哥教士也多次提到菅野智之的名字，他們都是對菅野智之感到興趣的球隊。」近日Jon Morosi進一步更新菅野智之的市場情況，「據我所知與日職巨人同名的舊金山巨人，也正式對菅野智之展開調查」，近年巨人隊對於日本選手十分積極，前幾年也是追求大谷翔平、山本由伸的球隊，但最終都無功而返。本季菅野智之迎來大復活，整季24場出賽皆為先發登板，在156.2局投球中，拿下15勝、3敗、防禦率1.67、送出111次三振，並在今年拿下中央聯盟勝投王與投手金手套獎。