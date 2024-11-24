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▲世界棒球12強中華隊外野手林安可代打擊出陽春全壘打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

林安可「特大全壘打」讓日媒提防！世界12強棒球賽複賽，昨（23）日上演台日大戰，因為晉級隊伍提前確定，而變成冠軍戰「前哨戰」，日本隊在5、6局，分別靠著清宮幸太郎以及辰己涼介的長打灌入分數，將分差拉開。在日本隊打線5、6局猛攻後，中華隊陷入5：9落後，並且中繼投手北山亘基在失分後回穩，投出8上8下，讓中華隊沒有機會反攻。9局上，橫山陸人登板關門，首打席面對代打的林安可。日本媒體《體育日本》在報導中指出，日本網友也紛紛留言寫道：值得一提的是，林安可在敲出這支陽春砲後，成為12強中華隊，歷史上第2位對日本隊開轟的打者，而前一位則是預賽對日本敲出陽春砲的戴培峰。