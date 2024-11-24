林安可「特大全壘打」讓日媒提防！世界12強棒球賽複賽，昨（23）日上演台日大戰，因為晉級隊伍提前確定，而變成冠軍戰「前哨戰」，日本隊在5、6局，分別靠著清宮幸太郎以及辰己涼介的長打灌入分數，將分差拉開。儘管如此，重砲林安可仍在9局上，轟出1發「特大號陽春砲」，讓日本武士隊嚇出一身冷汗，日本媒體也特別報導指出，台灣在這一戰留給日本球迷很深刻的印象。
443英尺超遠轟 日球迷：直到最後都好強
在日本隊打線5、6局猛攻後，中華隊陷入5：9落後，並且中繼投手北山亘基在失分後回穩，投出8上8下，讓中華隊沒有機會反攻。
9局上，橫山陸人登板關門，首打席面對代打的林安可。結果，被林安可一棒敲出距離443英尺的超遠陽春砲，且擊球初速高達112英里，堪稱是大聯盟等級的一轟，帶起中華隊士氣，同時也給了日本隊一個下馬威。
日本媒體《體育日本》在報導中指出，台灣在6局將比分追到2分差，強力的打線讓日本隊投手受到壓迫，且林安可9局敲出右外野觀眾席深處的大號全壘打，雖然在前哨戰輸球，但卻成功留下了很強烈的印象。
日本網友也紛紛留言寫道：「雖然這樣講有點不好，但沒想過台灣會這麼強」、「好漂亮的一發全壘打」、「台灣直到最後都好強」、「很期待明天」等。
值得一提的是，林安可在敲出這支陽春砲後，成為12強中華隊，歷史上第2位對日本隊開轟的打者，而前一位則是預賽對日本敲出陽春砲的戴培峰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在日本隊打線5、6局猛攻後，中華隊陷入5：9落後，並且中繼投手北山亘基在失分後回穩，投出8上8下，讓中華隊沒有機會反攻。
9局上，橫山陸人登板關門，首打席面對代打的林安可。結果，被林安可一棒敲出距離443英尺的超遠陽春砲，且擊球初速高達112英里，堪稱是大聯盟等級的一轟，帶起中華隊士氣，同時也給了日本隊一個下馬威。
日本媒體《體育日本》在報導中指出，台灣在6局將比分追到2分差，強力的打線讓日本隊投手受到壓迫，且林安可9局敲出右外野觀眾席深處的大號全壘打，雖然在前哨戰輸球，但卻成功留下了很強烈的印象。
日本網友也紛紛留言寫道：「雖然這樣講有點不好，但沒想過台灣會這麼強」、「好漂亮的一發全壘打」、「台灣直到最後都好強」、「很期待明天」等。
值得一提的是，林安可在敲出這支陽春砲後，成為12強中華隊，歷史上第2位對日本隊開轟的打者，而前一位則是預賽對日本敲出陽春砲的戴培峰。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。