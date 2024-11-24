我是廣告 請繼續往下閱讀

第3屆WBSC世界12強棒球賽第二輪的日本對台灣之戰成為單純的排名賽，因美國戰勝委內瑞拉，雙方晉級決賽已確定。台灣基於比賽重要性發生變化，違規更改預告的先發人選。類似情況曾發生於2007年北京奧運資格賽，韓國改動名單，讓時任監督的星野仙一很生氣。而這次，井端弘和監督則尊重大會處理，強調自己不在意，會專注於比賽本身。日本媒體《中日體育》在新聞中寫道，台灣此次違規，雖確實有爭議、但也情有可原。韓國在2007年北京奧運資格賽對日本的比賽中，臨時更換先發投手，原因是發現日本的先發並非原本預期的達比修有，而是左投成瀬善久。因此，韓國更改了投手陣容，從右投改為左投，並調整了打線，增加右打者人數以應對日本的左投。這是利用比賽前公布的名單進行策略調整的行為，引發了爭議，被認為不顧比賽的體育道德。當時的日本隊監督星野仙一因韓國臨時更換先發投手的做法而震怒，他認為這樣的行為不符合比賽的體育道德，也痛批韓國在比賽前違規修改先發名單的行為。星野監督強烈表達了對此的不滿，並強調這種行為讓日本隊更加堅定了取勝的決心。星野仙一當時在記者會上激問：「怎麼可以這樣呢？我們已經在會議上已經決定了（先發），為什麼韓國能不照安排？（這場比賽）我們一定要贏，我們絕對不會輸。」這一幕，當時也在記者會上的投手岩瀨、川上、荒木、森野、以及目前成為日本隊監督的井端，都印象深刻。昨天，中華隊隊在面對日本隊時，與當時韓國換投為求勝的情況有所不同。中華隊在比賽前，已經確定晉級，這場比賽成為「消化試合」意義不大。因此，將王牌左投林昱珉保留到冠軍戰是人之常情。我國也願意支付罰金，並多次和對方道歉。雖然臨時更換先發投手。這樣的決定雖與過去的例子（如2007年韓國隊更換先發）類似，這有比賽的重要性發生改變的前提在先。《中日體育》在內文中寫道，「嚴格來說，17年前韓國打破的不是規則，而是體育風度。讓人無言的是，他們為了贏得眼前的比賽，而使用欺騙的手段。而中華隊這次雖然也打破了規則，但也不難理解在這場比賽的重要性發生了巨大的變化後，他們這麼做的原因。」