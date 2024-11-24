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▲薔薔爸爸（左）發現社區內有女租客租約到了不搬走，還擅自使用公共空間、開賭場。（圖／薔薔YT 頻道 ）

▲薔爸被對方男友趁機毆打太陽穴，白襯衫還被撕破，胸口也留有多處被抓傷的痕跡。（圖／薔薔YT頻道）

藝人薔薔（林嘉凌）擁有亮麗外型及火辣身材，以活潑、不做作的個性深受粉絲喜愛。近日薔薔在YouTube頻道中發布新影片，透露身為社區主委的爸爸勸導鄰居不要在公共空間堆放物品影響消防安全，沒想到在溝通過程中竟被對方痛毆太陽穴、扯爛襯衫，傷勢曝光後令粉絲們直呼相當心疼，而目前全案也已進入司法程序。身為社區主委的薔爸，發現社區內某位女房客租約時間到了，她不但不搬走，還直接原地開賭場，甚至私自使用地下室空間堆放大量私人物品，令附近住戶們都相當困擾。薔爸多次口頭提醒對方，該名女租客卻揚言要找兄弟、告他（薔爸）恐嚇。近日薔爸再度要求女租客將地下室雜物清除，沒想到女租客的男友卻趁機從後方偷襲，薔爸太陽穴被打中後，當場暈眩倒地，白襯衫還被對方撕破，胸口也有多處被抓傷的痕跡。對此，薔爸已經到醫院驗傷並決定要提告，全案目前進入司法程序。影片曝光後，許多粉絲紛紛留言關心：「有這種住戶真的壓力很大，薔爸辛苦了」、「薔爸在外辦事情時，身旁最好伴隨一兩位強壯信任的助理。遇到這種事實在太危險了！主委不容易」、「薔爸早日康復啊」、「爸爸平安，好人有福氣。」