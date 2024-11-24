我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾雪瑩被其他記者cue到親吻獎杯時，還逗趣的笑說：「要親頭還親尾，那我親頭髮好了」。（圖／NOWnews攝影中心）

▲鍾雪瑩首次飾演聽障人士，出演《看我今天怎麼說》就將肢體動作和聲音模仿的淋漓盡致。（圖／One Cool Film YouTube）

第61屆金馬獎於昨（23）日圓滿落幕，影后的寶座由香港演員鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》奪得，年僅29歲的她打敗張艾嘉、吳君如等人，令影迷又驚又喜。首次獲獎的鍾雪瑩也感性淚崩，激動的感謝每一位觀眾、劇組夥伴，為了向幫助過劇組的聽障朋友表達感謝，她直接把獎盃放地上使用手語傳達。競爭激烈的影后由二度入圍金馬獎的鍾雪瑩勝出，發表獲獎感言時，她哽咽致謝：「我的名字叫鍾雪瑩，是一個喜歡電影的人，謝謝你們在場的每一位，因為你們是我從小到大在電影裡面看到的人。」講到後面直接淚崩，坦言正是因為台下的前輩一直以來的努力，才讓自己喜歡上電影。鍾雪瑩還把將被放在地上，使用手語向協助技術指導的聽障者道謝。鍾雪瑩得獎時也吐露自我懷疑的心聲，表示一開始相當懷疑自己能不能踏進最喜歡的電影世界，但多虧導演給予的機會，最終才堅持下去。進入採訪區後鍾雪瑩依然難掩激動、淚流不止，謙虛的她表示入圍的所有演員都很優秀，根本沒預料到自己能拿獎，被其他記者cue到親吻獎杯時，還逗趣的笑說：「要親頭還親尾，那我親頭髮好了」。《看我今天怎麼說》目前尚未在台灣上映，僅在金馬影展公開，全片講述聾啞人士在香港的生存情況。鍾雪瑩在片中飾演一位聽障女孩，但她卻從小就被媽媽教育，要成為一個「正常的人」，還被帶去學習如何講話，在因緣際會下看到其他聽障者會使用手語交流，她才漸漸開始懂的接受、擁抱聽障者的身分與發覺自己的美好。