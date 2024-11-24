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台中一名林姓男子，於2018、2019年間任職台中殯儀館時，竟對女往生者伸出狼爪，更離譜的是，他還將過程拍成影片及照片。案經台中地院審理，依涉犯污辱屍體罪，判處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。據了解，2018、2019年間，林男在台中市生命禮儀管理處（台中殯儀館）擔任約聘人員，2019年1月間，他於遺體化妝室巡邏時，涉嫌對一名女往生者伸狼爪，不但猥褻死者遺體，甚至還用手機拍下過程。案件曝光後，林男對犯行坦承不諱，案經台中地院審理，法官認為，林男利用職務之便，肆意汙辱往生者遺體，嚴重違背社會倫理道德，但考量他犯後坦承不諱，因此依法判處6月徒刑，可易科罰金18萬。可上訴。