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▲演訓中，美方特別高規格安排「Taiwan presentation」，由高雄市消防局、高雄市紅十字會救災志工大隊以及高雄市議員林智鴻代表團隊進行專題簡報。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）

▲林智鴻表示，此次演訓不僅讓雙方交流實務經驗，也強化了台美在防災與搜救領域的互信與合作。（圖／高市議員林智鴻辦公室提供）

美西時間11月21日，美國奧勒岡州政府舉行年度「Able Readiness」防災演訓，台灣代表團受邀參與觀摩與分享經驗。演訓中，美方特別高規格安排「Taiwan presentation」，由高雄市消防局、高雄市紅十字會救災志工大隊以及高雄市議員林智鴻代表團隊進行專題簡報，展示台灣在防災、搜救及應變機制上的卓越能力。林智鴻表示，此次演訓不僅讓雙方交流實務經驗，也強化了台美在防災與搜救領域的互信與合作。他強調：「民主韌性與安全世界的打造，需要全球合作，尤其是台灣與美國這樣的夥伴攜手同行，才能共同應對未來可能的挑戰。」雙方均期待未來能進一步深化交流與合作，為台美關係注入更多實質內涵。簡報中，高雄市消防局特搜隊分享了協助花蓮地震災害搶救的影像紀錄，以及遠赴他國協助救災的豐富實務經驗。高雄市紅十字會救災志工大隊則聚焦於民間力量協助的關鍵角色，分享了10年前高雄氣爆及山難搜救的珍貴經驗。這些具體案例不僅展現台灣在重大災害中的應變能力，更讓美國官方對台灣的專業搜救能力表達由衷敬佩。這次「Able Readiness」防災演訓強調國際合作與實務應用，透過台美之間的經驗交流，展現了防災能力的提升空間與可能性。台灣的參與不僅突顯了在國際舞台上的專業與實力，更為民主韌性與區域安全建立了重要的合作典範。