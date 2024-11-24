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俄烏戰爭近來因烏克蘭發射美國「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），以及俄羅斯朝烏克蘭發射洲際彈道飛彈之後，情勢有所升溫。在局勢緊張之際，俄羅斯總統蒲亭簽署了一項法律，允許簽約前往烏克蘭戰鬥的新兵，免除最高1000萬盧布（約台幣312萬元）的未償債務，作為擴大募兵的措施之一。根據路透社報導，蒲亭23日時簽署一項法案，針對簽約參加俄烏戰爭的新兵提供債務豁免，相關法案已經在俄羅斯政府網站上公布。該法案規定，凡自12月1日起與國防部簽訂至少一年服役合同，參與俄烏戰事的新兵，可獲得最高1000萬盧布的債務豁免。該法案適用於12月1日之前已被啟動債務追討程序的所有潛在徵召對象。報導指出，俄羅斯透過提高越來越高的補償金，來加強軍事徵兵工作，以利吸引願意參與戰爭的人員，在某些情況下，補償金額甚至達到了平均薪資的數倍。該策略幫助俄軍能夠增加在戰區的兵力，同時避免另一輪的大規模動員。2022年9月，俄羅斯進行動員時，曾導致公民大規模外逃。法新社報導指出，俄羅斯貸款利率極高，許多人沒有現金存款，但擁房率也相對較高。隨著克里姆林宮尋求新方法募兵，這項新法律將成為參軍的強烈動機。俄羅斯央行數據顯示，自2022年克里姆林宮下令數萬名士兵進入烏克蘭以來，俄羅斯人的消費性債務水準持續增加，即便中央銀行在10月將基準利率提高至21%。