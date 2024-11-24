我是廣告 請繼續往下閱讀

本月21日晚間，桃園市八德區驚傳凶殺命案，44歲江姓男子與62歲李姓男子，同為某人力仲介公司員工，2人均住在公司提供的宿舍，但雙方因生活習慣不同，經常發生口角，案發當晚，江男與酒醉的李男發生爭執，江男情緒失控，持刀刺穿李男腹部，李男當場臟器外露、無生命跡象，送醫搶救不治。江男犯案後被警方逮捕，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲押獲准，全案依殺人罪偵辦中。據了解，江男因生活習慣，常與李男發生口角，雙方嫌隙已深，21日晚間9時許，雙方又為瑣事爭吵，江男一時情緒失控，憤而持刀捅向李男腹部，造成其臟器外露身亡。江男犯案後被警方逮捕，他對於犯行坦承不諱，訊後移送地檢署偵辦，遭檢方聲押獲准，全案持續偵辦中。