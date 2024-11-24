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▲今明兩天天氣較穩定，週二鋒面通過帶來降雨，週四後環境才轉乾。（圖／中央氣象署）

▲入秋首波冷氣團預估會從週三影響到週六，北台灣氣溫可能跌破12度。（圖／中央氣象署）

未來一週將台灣迎接「入秋首波冷氣團」來襲！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，天氣風險公司資深顧問吳聖宇更表示，吳聖宇指出，今（24）日東北季風減弱，除了基隆北海岸、東北角到宜蘭可能還有局部降雨外，其它大地區都多雲或晴的，明（25）日白天吹偏東風，水氣更少，各地天氣穩定。週三白天，除了南部台灣維持多雲之外，其它地方都可能有「短暫陣雨」；。乾冷空氣會從週四一直影響到下週末，東半部雲量稍多，西半部則是晴到多雲，降雨的機會較低。吳聖宇表示，週二北部、東北部先降溫，白天高溫來到19至20度，中部、花東24至26度，南部26至28度。週四至週六受乾冷空氣影響，北部、東北部白天高溫18至20度，花東21至23度，中南部23至25度，值得注意的是，，都市低溫預報也只有14至16，南部空曠地區低溫則預估14至16度，都市低溫16至18度。吳聖宇提及，下週日（12/1）冷空氣有稍微減弱的趨勢，溫度會有所回升，下週不論是天氣或是溫度都將有比較明顯的起伏變化，降雨先增多後減少，後半週看起來天氣穩定。溫度也是先升後降，後半週溫度偏低且持續較長時間，有機會達到今年入冬第一波大陸冷氣團，提醒民眾，多注意溫度變化，並提早預作準備。