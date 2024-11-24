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世界棒球12強賽，昨天中華隊出戰日本隊，原本攸關晉級決賽的複賽最後一戰，靠著美國助攻，直接變成「冠軍前哨戰」，不少台灣人跨海應援擠爆東京巨蛋，達到4萬1674人滿場，東京巨蛋大螢幕也特意用繁體字表達感謝，「感謝滿場觀眾」。台灣球迷跨海應援，把東京巨蛋變成主場的熱情讓日本隊也有些吃驚，守三壘的清宮幸太郎就笑說，「本來想說回到東京，可以向台灣的大家展現日本球迷的應援，結果發現台灣球迷也來了，應援的聲音大到不行，讓我再次感受到棒球的熱情真的很驚人。」在比賽期間，東京巨蛋大螢幕顯示「満員御礼」的日文，同時以英文「「THANK YOU FOR COMING」，以及台灣繁體字「感謝滿場觀眾」，向到場球迷致謝。今晚冠軍戰，兩隊將於18點繼續在東京巨蛋對決，中華隊派出王牌左投林昱珉，日本則推出巨人王牌戶鄉翔征先發，日本要拼國際賽28連勝，以及12強賽史上首次全勝奪冠。