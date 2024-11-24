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▲陳傑憲一家同框峮峮，畫面中所有人開心比出「1」手勢。（圖／峮峮IG）

▲ 綺綺（左）和峮峮（右）使用原相機合照，無濾鏡的兩人依舊相當美麗。（圖／綺綺IG）

▲綺綺獨自帶兒子飛往日本找陳傑憲，兒子一路上都非常乖巧。（圖／綺綺IG）

世界棒球12強賽今（24）日將進行冠軍賽，由日本與中華隊爭冠。其中最受矚目的「台灣隊長」陳傑憲一路上表現亮眼，備受外界討論，他的辣妻綺綺也帶著兒子前往日本力挺老公。昨日晚間綺綺在IG限動上曬出一家3口與啦啦隊女神峮峮的合體照，4人同框畫面也立刻掀起球迷們熱議。綺綺在IG限時動態中曬出1家3口與啦啦隊女神峮峮的合照，畫面中所有人對著鏡頭開心比出1的手勢，希望中華隊能在12強系列賽拿下冠軍。除此之外，綺綺還PO出自己、兒子與峮峮合照寫下：「跟兒子拍照只能原相機直出，嗯好險我們沒在怕。」照片中兩人各自對著鏡頭嘟嘴及俏皮吐舌頭，即使沒有使用特效或濾鏡，兩位女神們皮膚依舊白嫩無暇，狀態相當好。而綺綺也透露，由於是第1次獨自帶著兒子飛往日本，因此讓她相當緊張，好在兒子非常乖巧，從起飛到降落都在睡覺，全程沒有哭鬧，綺綺下機後笑說：「看來兒子很適合帶出門。」而到日本後母子倆也很快地與陳傑憲會合，兒子乖乖聽話坐在爸爸腿上吃東西，全家幸福的模樣令外界羨煞。