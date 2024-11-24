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▲鄭伊健昨晚在高雄開唱，國語、粵語金曲齊發，讓台下粉絲全嗨翻。（圖／小金鹿娛樂提供）

▲鄭伊健和蒙嘉慧在2013年結婚後一直很恩愛，這次蒙嘉慧也來台看鄭伊健演唱會。（圖／翻攝自微博）

▲鄭伊健（左）與蒙嘉慧（右）婚後達成不生小孩的共識，但夫妻感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自新浪娛樂）

古惑仔男神鄭伊健昨（23）日在高雄巨蛋開唱，這是他在台灣的首場個人大型演唱會，吸引眾多粉絲到場力挺，就連鄭伊健的愛妻蒙嘉慧也都飛來台灣捧場。現年51歲的蒙嘉慧過去曾靠一部三級片爆紅，她在2013年和鄭伊健結婚後，曾短暫息影過，兩人也曾公開談論彼此都有「不生小孩」的共識。鄭伊健受訪時表示，因為他和老婆都覺得：「現在社會風氣太複雜了」，所以才不選擇生孩子，當時兩人獨特的觀念還曾掀起觀眾熱議。鄭伊健影視歌三棲，男神魅力讓人難以抵擋，但如此優秀的鄭伊健卻沒有生小孩的打算。他2013年和老婆蒙嘉慧結婚後，曾公開談論過，彼此都有「不生小孩」的共識；鄭伊健認為，現在社會太複雜，加上空氣品質也不好，過往夫妻二人接觸到的小孩多半都不快樂，一出生就要學習很多東西，讓他們認為生子不見得是一件好事，因此沒有生小孩的規劃。當時甚至有媒體提問鄭伊健，如果沒有小孩未來家庭關係或是彼此的感情會不會變淡，是否會害怕出現婚姻危機，對此，鄭伊健直白回應：「不要把自己的想法和際遇強加在別人身上」，他認為每個人面臨的狀況都不一樣，他們夫妻心意已決，不會因為外界的意見動搖。高EQ的回應也獲得網友讚賞：「神回答」、「生不生都是自己的事，真的不用管別人」。而鄭伊健這次來台開唱，蒙嘉慧也愛相隨跟著來台灣，現身觀眾席。回顧兩人戀愛過往，鄭伊健2005年因戲認識男星黎諾懿，後來又靠黎諾懿牽線和蒙嘉慧一起打羽毛球才進一步結識，並展開交往；兩人感情一直很穩定，愛情長跑多年才在2013年1月於日本東京結婚。兩人交往期間鄭伊健也曾公開對著連續2晚去看他演唱會的蒙嘉慧告白，看的出來男神非常深情。鄭伊健除了歌唱實力驚人外，也拍攝過多部古惑仔系列電影，黑道大哥「陳浩南」形象深植人心。同為演員的蒙嘉慧則是在1993年被星探挖掘出道，當時還曾跟郭富城拍過電視廣告，隔年又拍攝香港三級片《不文女學堂》走紅；蒙嘉慧更曾以警匪電影《非常突然》獲得第18屆香港電影金像獎「最佳新演員」提名。近年蒙嘉慧呈現半引退狀態，影視作品減少，把事業重心放在於日本開設的房地產公司上，夫妻生活依舊很美滿甜蜜。