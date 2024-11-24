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世界棒球12強賽，美國隊Ryan Ward昨天在9局上夯出超前致勝陽春砲，幫助美國隊以6：5險勝委內瑞拉，這位26歲的外野手本季在道奇3A拿下全壘打王頭銜，他回憶起今年春訓在大谷翔平身邊學習到許多，「能夠近距離觀察他，是非常酷的體驗。」昨天美國隊一度取得5：0領先，結果在8局下被委內瑞拉追平，9局上美國隊最後半局，Ward面對效力中職富邦悍將的委內瑞拉籍洋投富藍戈（Enderson Franco），扛出中外野陽春砲，累積個人本屆第5轟，讓美國終於在超級循環賽開胡，並助攻中華隊晉級冠軍賽。賽後Ward聊到今年春訓和大谷翔平、Mookie Betts等多位道奇球星一同訓練，他直呼收穫良多，並特別提到大谷，「他真的很特別、非常了不起，從他對訓練的投入和對棒球的熱愛，可以深深地感受到他的熱情，看到他如此享受比賽，真的是一種樂趣，能夠近距離觀察他，是非常酷的體驗。」道奇新賽季開幕戰將在東京巨蛋舉行，Ward也期待重回此地，「我無法確定球隊是否會讓我升上大聯盟，但我對自己的能力越來越有信心。希望能再次回到這裡。和日本隊的交手讓我感受到這裡的熱烈氣氛，真的很棒。球場附近的環境也非常好，我還搭了雲霄飛車，吃了壽司，真的太有趣了。」