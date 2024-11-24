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▲世界棒球12強中華隊今晚將出戰日本拼冠軍，不少觀眾大喊不看比賽，原因是怕自己「帶賽」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲世界棒球12強中華隊抗日本拼冠軍，不用擔心因為自己「帶賽」輸球！那只是一種「認知偏差」在作祟。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲中華隊棒球12強賽今天台日大戰，先發投手派出林昱珉應戰。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽冠軍戰今（24）日將由台灣大戰日本，在昨天複賽變成消化試合，但比賽仍然相當精彩，中華隊今天非常有機會能衝擊冠軍，許多球迷都引領期盼。不過就在開賽之前，ICU醫師陳志金在臉書發文表示「，不過中華隊已經晉級冠軍戰，週六的台日大戰，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「笑死，看到5:5的時候真的默默關掉，打開突然美國就贏了哈哈哈哈哈。」事實上，這種狀況在今年8月奧運時就有不少人討論，每次只要支持的選手突然被逆轉或者落後，對於這種大型的國際賽事，一日球迷也好，資深球迷也罷，，所以千萬不要覺得自己帶賽，今晚打開你的直播和電視，一起幫中華隊大聲加油！，今年是林昱珉進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。另外，，戶鄉翔征在本季日職不僅曾投出無安打比賽，