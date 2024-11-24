2024世界棒球12強賽冠軍戰今（24）日將由台灣大戰日本，在昨天複賽變成消化試合，但比賽仍然相當精彩，中華隊今天非常有機會能衝擊冠軍，許多球迷都引領期盼。不過就在開賽之前，就有不少人表示今晚不會跟著看直播，要坐等比賽結果，原因竟然是因為自己會「帶賽」，引起廣大迴響。
ICU醫師陳志金在臉書發文表示「美國對委內瑞拉5比5的時候，應該有不少覺得自己帶賽的台灣人悄悄遠離電視吧？台灣人真的很善良可愛，不過中華隊已經晉級冠軍戰，週六的台日大戰，覺得自己有帶賽體質的人可以安心觀看，因為無關勝負，都不會影響週日晚上的冠軍賽。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「帶賽的我今天不會看電視謝謝，只等比賽結果」、「每次只要我看比賽就會輸掉，今晚決定不看直播了啦」、「我晚上要閉關，不要揪我看球賽，我真的害怕我帶賽中華隊」、「笑死，看到5:5的時候真的默默關掉，打開突然美國就贏了哈哈哈哈哈。」
放心為中華隊加油集氣！比賽會輸真的不是你「帶賽」
事實上，這種狀況在今年8月奧運時就有不少人討論，每次只要支持的選手突然被逆轉或者落後，大家總是會覺得「自己帶賽」，但其實這是單純的「認知偏誤（Cognitive Bias）」，我們只會憑藉幾次偶然的經驗和片段的資訊，出現主觀感受而妄下定論，認為事情就一定是這樣。
對於這種大型的國際賽事，一日球迷也好，資深球迷也罷，我們都會「過度去重視輸贏」，加上許多一日球迷平常觀賽次數不多，因此會在統計學上出現取樣偏差，也就是所謂「我看這場比賽就輸掉」當成是自己的責任，但其實並沒有正相關，所以千萬不要覺得自己帶賽，今晚打開你的直播和電視，一起幫中華隊大聲加油！
台日大戰晚間開打！中華隊、日本隊先發出爐
今晚的台日大戰台灣先發投手為21歲的林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊6比3拿下勝利，今年是林昱珉進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
另外，日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分，戶鄉翔征在本季日職不僅曾投出無安打比賽，整個賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，是相當不錯的成績。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「帶賽的我今天不會看電視謝謝，只等比賽結果」、「每次只要我看比賽就會輸掉，今晚決定不看直播了啦」、「我晚上要閉關，不要揪我看球賽，我真的害怕我帶賽中華隊」、「笑死，看到5:5的時候真的默默關掉，打開突然美國就贏了哈哈哈哈哈。」
放心為中華隊加油集氣！比賽會輸真的不是你「帶賽」
事實上，這種狀況在今年8月奧運時就有不少人討論，每次只要支持的選手突然被逆轉或者落後，大家總是會覺得「自己帶賽」，但其實這是單純的「認知偏誤（Cognitive Bias）」，我們只會憑藉幾次偶然的經驗和片段的資訊，出現主觀感受而妄下定論，認為事情就一定是這樣。
對於這種大型的國際賽事，一日球迷也好，資深球迷也罷，我們都會「過度去重視輸贏」，加上許多一日球迷平常觀賽次數不多，因此會在統計學上出現取樣偏差，也就是所謂「我看這場比賽就輸掉」當成是自己的責任，但其實並沒有正相關，所以千萬不要覺得自己帶賽，今晚打開你的直播和電視，一起幫中華隊大聲加油！
台日大戰晚間開打！中華隊、日本隊先發出爐
今晚的台日大戰台灣先發投手為21歲的林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊6比3拿下勝利，今年是林昱珉進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。
另外，日本隊先發投手則由讀賣巨人隊的戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分，戶鄉翔征在本季日職不僅曾投出無安打比賽，整個賽季防禦率更是只有1.95，戰績12勝8敗，是相當不錯的成績。
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