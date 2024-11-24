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▲許光漢其實配合度超高，甚至主動提出「借位接吻」。（圖／myvideo）

▲頒獎時許光漢、吳君如兩人還串通好「演小品」，以《白雪公主》的童話故事為例。（圖／myvideo）

第61屆金馬獎於昨（23）日晚間落幕，香港演員吳君如聯手特意向軍隊請假頒獎的「國民男友」許光漢一起頒發最佳原著劇本、最佳改編劇本獎。吳君如在台上宣傳新片《我談的那場戀愛》時，還以《白雪公主》的故事為名義，在舞台上大方向許光漢索吻，事後她還偷偷爆料許光漢其實配合度超高，甚至主動提出「借位接吻」。吳君如時隔21年，今年再次以《我談的那場戀愛》入圍金馬影后的角逐，同時身為頒獎人的她與許光漢一起頒發最佳原著劇本、最佳改編劇本兩座獎項。在頒獎時兩人還串通好「演小品」，在主持時吳君如戲癮大爆發直接假裝忘詞，看傻現場所有來賓與觀眾，許光漢也很配合的尷尬提醒：「君如姐，這是妳的台詞啊」。沒想到一切都是吳君如的「鋪哏」，她接著話鋒一轉，以《白雪公主》的童話故事為例，暗示自己是需要王子香吻才會甦醒的公主，配合度超高的許光漢馬上上前「借位激吻」，親完後吳君如還大喊：「白雪公主終於醒過來了」，兩人還搞笑甜喊彼此「老公老婆」，瞬間讓現場所有人爆笑，「許光漢吳君如借位接吻」的詞條還一度登上微博熱搜，就連對岸影迷也被兩人笑翻。事後吳君如還爆料幕後花絮，表示當時只有給許光漢「借位接吻」、「自己主動親上去」兩條路，雖然是她提出這格計畫，但主動的許光漢也果斷選了前者。兩人排練時相當害羞、一直笑場，但吳君如也因此和許光漢熟絡起來。正巧在頒獎典禮時，兩人的座位並肩而坐，她也藉這個機會與許光漢聊了許多家常話題。