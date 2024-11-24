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▲林襄登上多家日本媒體，標題稱她為「世界級美女」，內文也滿是讚美之詞。（圖／林襄IG）

▲林襄現身球場立刻引發暴動，她也親迷地和台日球迷自拍。（圖／記者葉政勳攝）

▲林襄以包頭造型出場，身穿藍色中華隊外套。（圖／記者葉政勳攝）

世界12強棒球賽不只場上精彩，觀眾席上的啦啦隊女神們也是外界矚目的焦點。昨（23）日味全龍啦啦隊女神林襄現身東京巨蛋觀看台日大戰，力挺台灣球員，她一現身立刻引發場邊球迷一陣暴動，紛紛上前要求合照、簽名，而多家日本媒體更以「世界美女降臨東京巨蛋」為題做報導，也顯示出林襄在海外的超高人氣。林襄獨自登上多家日本媒體，包括《The Digest》、《full-count》等，日媒在報導中特別強調林襄為擁有185萬追蹤者的超人氣網紅，稱她是世界級美女，「這位擁有185萬追蹤者的『世界級美女』意外出現在三壘側內野席，立即引爆全場話題」，還讚嘆她對粉絲超親切，簽名、合照、握手都來者不拒，完美詮釋世界級美女的美稱。此外，林襄雖然早在IG預告會來訪日，日媒也在報導中指出，「但當她真正抵達東京巨蛋時，場內仍是一片沸騰」、「雖然並非官方應援團『CT AMAZE』成員，依舊是全場焦點。」內文全是讚賞之語，也看出林襄的高人氣。林襄昨日紮著包包頭，身穿藍色中華隊的外套現身球場，親切地與台日球迷打招呼，場邊日本球迷們一見到林襄，紛紛驚呼連連，「欸，是林襄」、「真的來了！」林襄也親民地上前幫球迷們簽名，完全沒有明星架子。