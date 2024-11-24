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台中市政府經發局(21)日起連續三天各大市場、夜市、商圈發放「物調券」引發市場排隊亂象，議員陳淑華表示，疫情期間為振興基層經濟，應急發放市場券，中市落後三年，還每年發放物調券。她痛批是「盧媽媽式討好式行政作為」，只有發放當天出現購買潮，沒有提升回購率，還造成排隊亂象，市府應審慎檢討，擬定完整配套，才是對基層經濟有幫助。陳淑華表示，發放「物調券」這是標準的盧媽媽式討好式行政作為的政策買票；這種因應疫情的行政鼓勵，用在疫情間鼓勵民眾上街、進入市場買菜消費的作法，不同於台中市的討好式政策，只有出現一次性的發放當天購買潮，沒有形成回購率提昇，再加上排隊造成噪音、交通的紊亂。陳淑華指出，物調券的發放亂象叢生。為了100、200元，有阿公阿嬤帶孫子七早八早佔位子、甚至許多老人家行動不便，排隊之間也出現爭執；此外，凌晨開始的排隊人龍，造成堵住民宅出入口，以及交通的困擾、噪音等等。凸顯市政府的發放物調券的方式過於老套，缺乏配套方案，才使得民眾欠缺依循，從寧靜的凌晨吵雜到發放完成。陳淑華說，類似市場券、夜市券的發放卻發生困擾顯示有改進的必要，不要變成為了施小惠而惹得不排隊領券民眾的困擾及民怨，因而有民眾向1999投訴凌晨噪音、交通影響等。陳淑華建議，花大錢應有新創的做法，讓市民出現樂於消費的效應，創造消費、創造乘數效果吸引民眾上街進入市場、夜市、攤商逛街；以黃仁勳來台，對台北夜市、基層店家有龐大的行銷，更甚者有黃仁勳美食地圖、夜市的行腳；政府應該有更深層次的作法，而不是只剩表淺式、一次性的盧媽媽式討好式的買票政策。經發局說明，物調券與中央政府疫後強化經濟所推普發現金政策一樣，都是短期內能有效振興地方經濟的政策，透過民眾負擔一半的費用，鼓勵民眾外出消費，並帶動商家的營業額，從去年到今年總共五波的發放，深受民眾與商家的好評。經發局指出，另外，市府會持續著重市場、夜市、商圈等基層商家的軟硬體改善，提升商家的競爭力與服務，同時會考量台中整體經濟狀況，以及商家的營業所得、稅收情形、人潮多寡等因素，審慎評估物調券相關發放規畫。