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▲當天氣變化時，超過6成的關節、慢性疼痛患者症狀加劇。（圖／翻攝畫面）

這陣子氣溫忽高忽低，不少人也開始覺得關節卡卡或疼痛。醫師表示，根據國外研究，氣候變化與關節疼痛有密切關聯，變天時，關節疼痛發作機率會增加20%，而台灣研究也發現，當天氣變化時，超過6成的關節、慢性疼痛患者症狀加劇，民眾除應落實保暖，對於睡眠、體重控制也都要注意。國泰醫院骨科主治醫師翁睿彥表示，當氣溫降低時，血管會收縮，導致血液循環變差，進而影響組織代謝與修復，因此較容易產生發炎、疼痛。此外，陰雨潮濕的天氣會增加大氣壓力，造成關節組織腫脹，進而加重疼痛，而低溫還會降低關節內的潤滑液分泌，使關節活動更加僵硬，並出現卡卡的感覺。翁睿彥指出，當民眾了解天氣與關節健康的關係，以下保養策略更能落實：保持身體、尤其是關節部位的溫暖，可有效減輕天氣對關節的負面影響，可透過熱敷、泡熱水澡等，在偏冷的環境保持關節柔軟度，並能減少疼痛與僵硬感，還能放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環。當天氣變化時，更需要維持運動習慣，可選擇對關節低衝擊的運動，例如散步、騎自行車、游泳、瑜伽與肢體伸展等，不僅可促進血液循環，還有助維持關節靈活性及肌肉力量，進一步減少疼痛發生的機會，但運動前必須充分暖身，運動後應適當休息。睡眠充足可降低體內發炎細胞的活性，進而減緩關節炎，反之，則會惡化關節痛，形成惡性循環，因此晚上最好不要喝茶或咖啡，並避免劇烈運動，睡前別滑手機，可助睡眠品質提升。當體重超重或肥胖時，身體的關節、特別是承重關節如膝關節、髖關節和腳踝等，會承受更大的壓力。美國研究顯示，與始終肥胖者相比，成功減重者罹患關節炎的風險明顯降低46%，另有研究指出，減少體重可顯著減少關節疼痛並改善關節功能，即使只減重5~10%，對於減輕膝關節炎症狀、改善行動能力、減少進一步的關節損傷等，都有顯著效果。翁睿彥提醒，若透過一般保養，關節不適症狀仍持續，或疼痛超出平常程度時，應儘速就醫，盡早尋求專業協助，才能確保關節長期健康。