我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啦啦隊女神林襄昨日一早抵達日本，晚間結束球場的應援後，又搭機離開。（圖／記者葉政勳攝）

▲林襄轉機去日本時還被拍到在候機室睡著的畫面，昨日一早才抵達東京，當晚又火速搭飛機離開。（圖／林襄IG）

▲林襄登上多家日本媒體，標題稱她為「世界級美女」，內文也滿是讚美之詞，人氣十足。（圖／林襄IG）

世界棒球12強賽「冠軍戰」今晚開打，由中華隊對決日本隊，讓球迷非常期待。味全龍啦啦隊女孩林襄昨（23）日一早也搭飛機抵達東京，晚間驚喜現身球場觀賽，讓現場粉絲嗨翻。不少人找林襄合照、要簽名，日本媒體也紛紛報導林襄現身球場的消息；可惜林襄昨晚看完球就直接離開日本了，她表示因為後續還有工作安排，很可惜沒辦法看冠軍賽，但她不忘幫中華隊加油打氣：「期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實」。林襄昨日凌晨就搭機先飛名古屋，再轉機到東京看球賽，一早抵達機場後，當晚就現身台日對決的東京巨蛋，一起和其他啦啦隊女孩在觀眾席幫中華隊英雄們加油打氣。昨天大螢幕轉播的鏡頭也不斷拍到林襄應援的畫面，林襄也進到緯來球評轉播室和粉絲一起互動，活力滿滿非常親民。但今日中午林襄就發文，告知大家她離開日本的消息。林襄在貼文中寫道，「當日往返日本的疲憊感，完全比不上內心熱血沸騰的悸動，這是我人生中最衝動、最無悔的一次決定」，林襄說自己能親眼見到中華英雄的英姿，為中華隊應援，即便當日來回日本她也覺得很值得。林襄也透露自己是因為工作關係才要提前離開去香港，「今晚無法和大家並肩在冠軍戰，期盼中華隊拿下最後的勝利，享受屬於你們的榮耀與果實」。事實上，林襄昨日凌晨搭飛機時，就被粉絲拍到在候機室睡著的照片，即便身體如此疲憊，她到球場後還是活力滿滿幫球隊應援，真的非常熱血。林襄快閃日本後又在昨晚立刻啟程飛往香港，行程排滿滿。粉絲看了也紛紛留言，「襄襄辛苦了」、「用力加油…讓日本隊分心」、「謝謝你的應援，辛苦了」，還有日本網友用日文留言，稱讚林襄：「可愛超載」、「光看到妳就快昏倒了」，可見林襄在日本也是人氣十足。