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▲▲頭痛若總是吃止痛藥，長期未改善的話，可能造成失眠、憂鬱，或引發腸躁症，甚至胃潰瘍。（圖／取自Pixabay）

40歲的林小姐從青春期開始有偶發性頭痛症狀，最近更是天天發作，甚至伴隨腸躁症，嚴重影響工作表現，到大醫院檢查後，決定接受新型藥物搭配肉毒桿菌注射雙管齊下的「偏頭痛雞尾酒療法」，經住院3天後，頭痛顯著改善，情緒趨於穩定，腸胃不適也緩解，生活品質大幅提升。中國醫藥大學新竹附設醫院神經科主治醫師龔瑋翎說，偏頭痛是相當常見的疾病，在台灣平均每10人中有1人苦於這問題，且許多患者處於經濟主力年齡，若未妥善治療，不僅影響工作成效，也可能波及家庭生活。龔瑋翎表示，偏頭痛和交感神經亢奮有關，許多患者對其認知不足，往往選擇忍痛，或一直吃止痛藥，但問題若長期未改善，結果可能造成失眠、憂鬱，或引發腸躁症，甚至胃潰瘍。對於偏頭痛的治療，龔瑋翎說，偏頭痛治療近10年來發展迅速，幾乎每2、3年便有新藥問世，帶給患者更多選擇，而除了已知的肉毒桿菌素注射，及針劑抗CGRP生物製劑外，今（2024）年更推出口服專一CGRP通道拮抗劑，使得許多過去治療失敗患者重獲「頭腦輕盈」的感受。龔瑋翎指出，偏頭痛與過敏一樣，可能會終身伴隨患者，尤其有睡眠障礙，或經常處於高壓環境，或長期使用咖啡因，都容易造成頭痛頻率增加，因此透過藥物、打針治療緩解後，仍需搭配生活習慣調整如運動、減壓等。此外，中醫大新竹附醫神經科主任陳睿正說，每位患者的病況不同，要採用單一治療或偏頭痛雞尾酒療法，須經醫師審慎評估，透過醫師與患者雙向溝通再進行治療， 效果會更顯著。