▲豐原慈濟宮今(24)日起至11月30日展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典(圖／民政局提供2024.11.24)

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睽違20年！建廟迄今逾三百年的豐原慈濟宮，今(24)日起至11月30日止依民間習俗展開為期7天的「建廟三百年祈安五朝清醮盛事大典」，推行齋戒茹素，並藉此酬謝神恩，祈求眾神為地方賜福、消災解厄。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席總壇聖母壇「發表呈文」科儀祈福團拜，虔心參拜祈求「豐原媽」庇佑國泰民安、風調雨順，並祝福醮典圓滿順利、萬事大吉。吳世瑋表示，豐原慈濟宮歷史悠久，主祀天上聖母，地方俗稱豐原媽、葫蘆墩媽，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務，為地方居民帶來心靈安定的力量。今年迎來百年建醮大典，慈濟宮主委陳誌鋒率領全體幹部耗時1年半費心籌辦，相信「豐原媽」慈悲靈驗，一定會庇佑醮典平安順利、圓滿成功，大家好運連連發大財，盧市長也會親自出席建醮大典11月30日的普渡開香，並祝福豐原慈濟宮香火持續鼎盛、信徒滿天下。立法院副院長江啟臣說，很榮幸參與豐原慈濟宮百年建醮大典，此次活動能圓滿順利進行，首先要感謝全體委員及幹部的全力參與，以及地方人士的熱情響應，這是豐原寫下重要歷史扉頁的一天，不管是100年後、300年後，後世子孫都會看到這段珍貴的歷史紀錄，大家的辛勞付出都是值得的，並祝福活動圓滿順利、闔家平安健康。市議員張瀞表示，此次是她第四次參加豐原慈濟宮建醮，第一次是在她2歲的時候，並笑稱這次第四次參加，大家就能猜出她年紀多大。在場人士也回應希望張議員可以繼續參與下次20年後的建醮，與豐原慈濟宮續寫歷史新頁。豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，豐原慈濟宮百年建醮大典是豐原重大宗教盛事，也是豐原人的驕傲，今是百年建醮大典活動首日，首場「發表呈文」科儀也是建醮最重要的儀式，感謝大家齊聚豐原慈濟宮一同與「豐原媽」見證這段歷史、創造歷史，並感謝全體委員及幹部全力協助推動此次盛典，相信「豐原媽」會庇佑大家健康平安。建醮大典首日「發表呈文」科儀後正式展開，上午11時並在陽明市政大樓府前廣場舉行米龍開光儀式；11月29日則有送彩船、放水燈儀式。此外， 11月30日下午3時30分將在總壇聖母壇舉行普渡開香，此次普渡桌數高達15,000桌、總長約100公尺，將是難得一見的地方盛況。民政局說明，慈濟宮的建醮時間多在廟宇整修後舉行，據慈濟宮宮誌記載，民國24年曾舉辦三獻醮活動；民國54年整修廟體後，並舉行祈安三獻醮；民國73年則是舉行慶成祈安三獻醮；民國93年為三獻醮。此次時隔近20年舉行百年大醮，除莊嚴的宗教儀軌外，廟方更結合在地特色推出亮點周邊主題活動，包含發行葫蘆墩平安護照、全台十大宮廟葫蘆墩祈福遶境、葫蘆墩環壇馬拉松等，寫下豐原璀璨亮麗的歷史記憶。民政局提到，豐原建醮是地方宗教盛事，全區主要街道已張燈結綵，廟東復興路商圈也高掛飛龍與各式燈籠，廟方更配合作醮，打造期間限定的「龍來葫蘆墩」形象市集，整個過程宛如豐原的大型嘉年華，在地民眾、商家在建醮期間也會配合齋戒素食、禁慾，祈求平安。