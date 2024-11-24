NBA金州勇士今對陣聖安東尼奧馬刺意外挫敗，以94：104吞下本賽季第四場敗仗。勇士在第三節曾領先多達17分，但最終在弗羅斯特銀行中心（Frost Bank Center）目睹馬刺完成一波40：13的逆轉攻勢，拱手將勝利讓出。
比賽進入第三節尾聲時，Kevon Looney 的關鍵進球讓勇士以81：64領先，看似掌控大局。然而，馬刺隨即展開反擊，在第三節結束前打出7：0的攻勢，並在第四節完全接管比賽。勇士末節表現全面崩潰，攻守兩端皆失準。
勇士在第四節全隊19投僅4中，拿下13分，三分線外10投2中，罰球6次也只中3。而馬刺則憑藉優秀的球權轉換和穩定的投籃手感，以33：13拿下單節，徹底扭轉戰局。
關鍵人物：Victor Wembanyama
久未復出的 Victor Wembanyama 成為比賽的最大亮點。他在前三節僅得13分，但在第四節轟下12分，外加5次助攻，無失誤地撕裂了勇士防線。全場比賽，Wembanyama 繳出25分、9次助攻、7個籃板和3次阻攻的全能數據，成功帶領馬刺取得三連勝。
值得一提的是，馬刺的新人Stephon Castle 表現同樣亮眼，他砍下19分，並在比賽尾聲成功抄截 Stephen Curry，進一步鞏固領先優勢。此外，前勇士球員 Harrison Barnes 也為馬刺貢獻22分和8個籃板，表現精彩。
對勇士來說，這場比賽暴露了他們的弱點。Andrew Wiggins 拿下全隊最高的20分，但投籃命中率僅為37.5%（16投6中）。Stephen Curry 表現更加掙扎，全場僅得14分，投籃命中率僅為31.2%（16-5）。
勇士的板凳表現也遠不及水準，原本場均能貢獻54分的替補群，這場僅得36分，無法給予主力足夠支援。
關鍵時刻與分析：
馬刺本場比賽展現出驚人的韌性和潛力，從落後17分到最終逆轉，馬刺打出了本季最令人振奮的表現。Victor Wembanyama全方位表現和 Stephon Castle 的關鍵一擊，再次證明這支年輕球隊的成長。
相反，勇士的表現令人失望，進攻和防守在下半場突然崩潰，尤其是末節的不穩定暴露了問題。Stephen Curry失準無疑是勇士失利的重要原因，而自豪的12人輪替陣容，也非無堅不摧。
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勇士在第四節全隊19投僅4中，拿下13分，三分線外10投2中，罰球6次也只中3。而馬刺則憑藉優秀的球權轉換和穩定的投籃手感，以33：13拿下單節，徹底扭轉戰局。
關鍵人物：Victor Wembanyama
久未復出的 Victor Wembanyama 成為比賽的最大亮點。他在前三節僅得13分，但在第四節轟下12分，外加5次助攻，無失誤地撕裂了勇士防線。全場比賽，Wembanyama 繳出25分、9次助攻、7個籃板和3次阻攻的全能數據，成功帶領馬刺取得三連勝。
值得一提的是，馬刺的新人Stephon Castle 表現同樣亮眼，他砍下19分，並在比賽尾聲成功抄截 Stephen Curry，進一步鞏固領先優勢。此外，前勇士球員 Harrison Barnes 也為馬刺貢獻22分和8個籃板，表現精彩。
對勇士來說，這場比賽暴露了他們的弱點。Andrew Wiggins 拿下全隊最高的20分，但投籃命中率僅為37.5%（16投6中）。Stephen Curry 表現更加掙扎，全場僅得14分，投籃命中率僅為31.2%（16-5）。
勇士的板凳表現也遠不及水準，原本場均能貢獻54分的替補群，這場僅得36分，無法給予主力足夠支援。
關鍵時刻與分析：
馬刺本場比賽展現出驚人的韌性和潛力，從落後17分到最終逆轉，馬刺打出了本季最令人振奮的表現。Victor Wembanyama全方位表現和 Stephon Castle 的關鍵一擊，再次證明這支年輕球隊的成長。
相反，勇士的表現令人失望，進攻和防守在下半場突然崩潰，尤其是末節的不穩定暴露了問題。Stephen Curry失準無疑是勇士失利的重要原因，而自豪的12人輪替陣容，也非無堅不摧。