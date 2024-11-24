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▲Wembanyama 繳出25分、9次助攻、7個籃板和3次阻攻的全能數據。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry失準無疑是勇士失利的重要原因。（圖／美聯社／達志影像）

NBA金州勇士今對陣聖安東尼奧馬刺意外挫敗，以94：104吞下本賽季第四場敗仗。比賽進入第三節尾聲時，Kevon Looney 的關鍵進球讓勇士以81：64領先，看似掌控大局。然而，馬刺隨即展開反擊，在第三節結束前打出7：0的攻勢，並在第四節完全接管比賽。勇士末節表現全面崩潰，攻守兩端皆失準。久未復出的 Victor Wembanyama 成為比賽的最大亮點。他在前三節僅得13分，值得一提的是，馬刺的新人Stephon Castle 表現同樣亮眼，他砍下19分，並在比賽尾聲成功抄截 Stephen Curry，進一步鞏固領先優勢。此外，前勇士球員 Harrison Barnes 也為馬刺貢獻22分和8個籃板，表現精彩。對勇士來說，這場比賽暴露了他們的弱點。Andrew Wiggins 拿下全隊最高的20分，但投籃命中率僅為37.5%（16投6中）。勇士的板凳表現也遠不及水準，原本場均能貢獻54分的替補群，這場僅得36分，無法給予主力足夠支援。馬刺本場比賽展現出驚人的韌性和潛力，相反，勇士的表現令人失望，進攻和防守在下半場突然崩潰，尤其是末節的不穩定暴露了問題。Stephen Curry失準無疑是勇士失利的重要原因，而自豪的12人輪替陣容，也非無堅不摧。