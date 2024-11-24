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運價再度走跌！上海航交所週五（22）公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週下跌91.82點、至2160.08點，跌幅4.08%，呈現連2跌，其中美西線跌幅最重，下跌8.61%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2481美元，較前期下跌31美元，跌幅1.23%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3071美元，較前期下跌9美元，跌幅0.29%；美西線每FEU（40呎櫃）為3821美元，較前期下跌360美元、跌幅8.61%，是四大航線中跌幅最重的，並且失守4000美元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為4997美元，較前期下跌65美元，跌幅1.09%，失守5000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1317美元，下跌104美元，跌幅7.32%；南美線（桑托斯）每箱運價5259美元、較前期減少256美元，跌幅9.54%；東南亞線（新加坡）每箱運價647美元、較前期減少23美元，漲幅3.43%。業者表示，美西線11月船班供給恢復正常，MSC（地中海航運公司）持續下修美西價格，並且中國10月黃金週時候的空班都已恢復正常，現在有些美西線的船都陸陸續續回來已都正常，貨量沒有明顯增加；不過歐洲線隨著長約價談判，歐洲線傳出12月報價大漲。針對後續表現，業者認為，海運正處傳統淡季，只能期待12月中到農曆年期間，在工廠休息前才有機會出現一波拉貨潮，並持續觀察美東碼頭工人是否醞釀1月另一波罷工。農曆年提前到來，歐洲線的需求提前出現，業界觀察亞洲-歐洲線的需求相當吃緊，歐洲大型的海運如馬士基（Maersk）等已經陸續跟客戶通知12月1日起再漲歐洲線的價格，平均漲幅達3到4成，業界推估長榮、陽明也會跟進喊漲。