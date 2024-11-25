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▲PFPS多見於活動頻繁族群，除接受治療外，應適度休息、避免運動過度。（圖／shutterstock）

不少民眾愛運動，卻常見運動後感覺膝蓋不適，這與高齡的膝關節退化不同，而是「髕骨股骨關節疼痛症候群」（PFPS）引起。中醫師說，據統計，PFPS 在青少年族群盛行率超過20%，患者屈膝可能出現摩擦音，在爬樓梯、蹲、跪時更明顯，若嚴重將造成持續性疼痛，建議除西醫外，透過針灸、拔罐等中醫療法也可改善症狀。柳營奇美醫院中醫部主治醫師許益彰說，發生PFPS有三個主要原因，包括使用或運動過度、直接或間接創傷、髕骨錯位（髕骨軌跡異常、 排列不正）等。在正常情況下， 髕骨（俗稱膝蓋骨）位於膝前方，嵌在股骨滑車溝中，當膝關節彎曲、伸直，髕骨會沿著此溝上下移動，類似滑輪的角色。若髕骨能夠正常上下滑移，代表周邊肌肉及軟組織的協調，但當髖關節、膝關節或踝關節出問題時，會使髕骨周圍的肌筋膜、韌帶對髕骨的拉力失衡，造成髕骨翻旋、偏離正常軌道，當髕骨下關節面承受太大壓力便可能導致疼痛。許益彰表示，治療PFPS，在急性期主要以控制疼痛為主，患者必須避免恐加重症狀的動作、運動，而中醫則可用針灸、拔罐或中藥外用膏布進行治療。對於針灸，許益彰說，除具有良好止痛效果，對於軟組織的孿縮、障礙點的解除均能改善，可助髕骨、髖關節、膝關節恢復活動度，常用穴位則有還跳穴、居髎穴、風市穴、梁丘穴、血海穴、 鶴頂穴、委中穴、承山穴等。關於後續的恢復期，許益彰指出，除持續促進髕骨、髖關節及膝關節的活動度，還能用針灸、電針強化薄弱的肌群，而傷科理筋手法能放鬆軟組織，加速髕骨周圍的張力恢復平衡，另藥物薰蒸搭配中藥內服，則可提高局部的氣血循環，促使受損組織修復、癒合。許益彰表示，PFPS多見於活動頻繁族群，因此除接受治療外，適度休息、避免運動過度及日常不當使用不可或缺，同時可加強股四頭肌、髂脛束、大腿後側肌群、臀肌、腓腸肌等肌肉伸展，以及股四頭肌、髖外展肌、核心肌群等肌肉鍛鍊。經保守治療後，多數人均感滿意，因此切勿置之不理，以免日後舉步 維艱。