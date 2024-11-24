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2024年第三屆世界12強棒球賽，今（24）日來到最後一天賽程，晚間6時中華隊再次交手日本，並派出王牌左投林昱珉先發，對決日本隊陣中的讀賣巨人隊王牌戶鄉翔征。此戰中華隊棒次微調，昨日對日本開轟的林安可先發上陣打第4棒，「台灣隊長」陳傑憲腳傷狀況復原良好，在經過一天休息後，今日重返先發打線。台灣21歲王牌投手林昱珉，12強預賽首戰對南韓主投4.2局，共被敲2支安打失2分，外帶3次三振和1次保送，率領中華隊以6：3拿下勝利。今年林昱珉是進入美國職棒的第3年，在響尾蛇2A出賽19場，取得3勝6敗、防禦率4.28的成績，之後升上3A出賽1場，5局僅被擊出4支安打失1分。日本隊先發投手讀賣巨人王牌戶鄉翔征擔綱，預賽曾對上多明尼加先發，主投4局就送出6次三振，但也被打了5支安打，包含4支長打丟掉2分。中華成棒隊過去在奧運、WBC和12強賽這棒球3大賽中，最佳名次是1992年巴塞隆納奧運的銀牌成績。如今中華隊在賽前一面倒不看好的情況下，中華隊一路過關斬將進軍東京打臉酸民，並闖進最終冠軍賽，今晚將挑戰台灣棒球歷史第一座冠軍。第1棒：陳晨威（左外野）第2棒：林立（右外野）第3棒：陳傑憲（中外野）第4棒：林安可（指定打擊）第5棒：潘傑楷（一壘）第6棒：江坤宇（游擊）第7棒：岳東華（二壘）第8棒：林家正（捕手）第9棒：張政禹（三壘）先發投手：林昱珉