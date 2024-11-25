我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主動脈剝離屬於可能危及生命的急症。（示意圖／取自Unsplash）

小林（化名）長期患有高血壓，卻因工作忙碌、生活壓力大，忽視定期服藥與血壓控制，日前突然發生劇烈胸痛，感覺像撕裂一樣痛，而且蔓延到背部，趕緊到急診，經檢查為高致命性的「A型主動脈剝離」，於是立即手術，經過12小時搶救，終於保住性命。台北醫學大學附設醫院心臟血管外科主任蕭鎮源說，主動脈剝離發生原因是主動脈的內層在強大壓力下撕裂，血液隨著剝離滲入並分離血管壁，屬於可能危及生命的急症，其可分為A、B型2大類，而A型主動脈剝離發生於主動脈升部，靠近心臟，容易引發心包填塞、器官缺血，甚至導致心臟驟停，必須進行傳統外科手術搶救。蕭鎮源表示，每次A型主動脈剝離的手術，都必須與時間賽跑，而林先生因就醫及時，且心血管外科團隊迅速介入，醫師在最短時間內打開胸腔，並精確修補剝離、破裂的動脈，同時重建人工血管，才使血流得以恢復正常。小林的手術過程複雜，歷經12小時才完成，術後被送往加護病房，經數週照護才出院，而這次經歷也讓他重新認識健康的重要性，因此相當配合醫療團隊為其制定的健康管理方案，如今定期回診，且規律服藥，同時調整生活習慣，以免重病復發。針對主動脈剝離的預防，蕭鎮源指出，高血壓被稱為「無聲殺手」，相關風險常於不知不覺中累積，而未控制的高血壓將導致動脈壁變得脆弱，主動脈剝離或心肌梗塞等致命疾病的發生率便會升高。多項研究證實，穩定的血壓管理可有效降低心血管風險，提醒患者應正確用藥、規律量測血壓，並戒菸限酒、減少鹽分攝取、保持適當運動，將明顯有助延長壽命。