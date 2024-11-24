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▲中華民國棒球協會理事長辜仲諒，向中華隊允諾，只要世界12強賽預賽贏一場，即自掏腰包發放一千萬獎金，若勇奪冠軍則加碼三千萬，以激勵中華隊士氣。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊唯一設籍臺中市的投手陳冠偉，還會收到台中市府加碼的冠軍70萬、或亞軍50萬獎金。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.23）

世界棒球12強，中華隊挺進冠軍戰已創下隊史最佳紀錄，若今晚擊敗日本奪冠，團隊可獲上看3.1億台幣獎金，亞軍也有破2億台幣獎金。此外，國光獎金部分由於12強非奧運等級且全隊皆超過20歲，因此無法選擇月領，各界加碼獎金則另自行協調。1. 棒協理事長辜仲諒獎金：辜仲諒承諾，預賽每場勝利提供1000萬台幣，預賽4勝已累積4000萬台幣。若奪冠，將再加碼3000萬台幣，總獎金可達7000萬台幣。2. 國光獎章獎金：根據體育署規定，12強賽為一等二級賽事，冠軍選手每人可獲700萬台幣，亞軍500萬、季軍300萬。中華隊現已確保亞軍，28位選手的獎金共計1.4億台幣，若奪冠則為1.96億元。3. WBSC世界棒球12強獎金池：世界棒壘總會（WBSC）針對冠軍、亞軍及季軍，分別頒發150萬美元（約4887萬台幣）、75萬美元（約2243萬台幣）及50萬美元（約1629萬台幣）的獎金。棒協理事長辜仲諒獎金7000萬、國光獎章獎金1.96億、WBSC獎金池50萬美元（約4887萬台幣），總計上看3.1億台幣。棒協理事長辜仲諒獎金4000萬、國光獎章獎金1.4億、WBSC獎金池75萬美元（約2243萬台幣），總計破2億台幣。根據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法修正條文」指出，獎助學金應一次領去，但獲得奧運前三名者，能選擇按月領取，不過12強非奧運級別的一等一級，且規定中「未滿20歲，應按月領取」，本屆中華隊年紀最小是21歲的林昱珉也已超過規定年紀，因此國光獎金部分無法按月領取。至於其他縣市或單位的加碼獎金，則每一位球員拿的數字可能不同，比如隊內至於新北市的設籍的而台北市方面，市長蔣萬安則宣布，若中央發放國光獎金，，將依《台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法》📍#45 林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#21 吳俊偉（中信兄弟）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#11 黃恩賜（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#64 王志煊（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#17 陳冠宇（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#69 黃子鵬（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#71 莊昕諺（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#59 陳冠偉（味全龍）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+台中市府加碼獎金📍#18 林凱威（味全龍）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#19 張奕（富邦悍將）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#12 江國豪（富邦悍將）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#20 陳柏清（台鋼雄鷹）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#75 郭俊麟（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#39 黃恩賜（中信兄弟）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#27 林家正（亞利桑那響尾蛇體系）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#4 吉力吉撈・鞏冠（味全龍）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#95 戴培峰（富邦悍將）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#90 江坤宇（中信兄弟）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#58 岳東華（中信兄弟）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#35 潘傑楷（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#83 林立（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#85 朱育賢（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#25 李凱威（味全龍）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#9 張政禹（味全龍）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#24 陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#14 邱智呈（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#77 林安可（統一7-ELEVEn獅）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金📍#98 陳晨威（樂天桃猿）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金+新北市10%獎金📍#32 曾頌恩（中信兄弟）：國光獎章獎金+辜董獎金+WBSC獎金