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▲彭政閔在拍攝雞精廣告，沒想到平平無奇1句話，現在竟成為鼓舞中華隊的力量。（圖／白蘭氏 台灣BRAND’S YouTube）

▲世界棒球12強賽，中華隊24日18：00冠軍賽迎戰日本隊。（圖／NOWnews社群中心）

世界12強棒球超級循環賽，日前在東京巨蛋開打，中華隊目前已經晉級冠亞賽，將在今（24）日晚間和勁敵日本決一死戰，如此驚人的佳績讓台灣上下舉國歡騰，而球迷也起底這次中華隊總教練彭政閔11年前拍過的廣告，當時他喊話：「要看到台灣拿下世界冠軍！」如今離夢想只差一步，該則廣告惹哭其他網友，直呼：「夢想真的要實現了。」本屆世界12強棒球錦標賽，台灣上一次晉級冠軍戰，已經是32年前，1992年的巴塞隆納奧運，如今台灣再度寫下歷史，也讓許多球迷相當期待今晚中華隊的表現，而PTT上有網友挖出了總教練彭政閔11年前代言雞精的廣告，當時他在片中喊話：「有一天，我要看到台灣拿下世界冠軍！」讓網友激動不已，直呼：「現在彭政閔不但親眼看，而且還是教練！想問這廣告是不是有機會實現了？」11年前的影片再度浮上檯面，對此球迷們也深受感動，喊道：「現在回頭看，特別感動」、「只要再贏一場」、「我最愛的恰恰，夢想真的快要實現了」、「準備朝聖」、「教練團剛好是感受最深的一群人」、「大象雖然走得慢！但終究會走到終點！」