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數位旅遊平台Agoda公布年末最實惠旅遊目的地排行榜，台東以平均每晚3,200元的房價榮登台灣榜首；亞洲榜單中，泰國合艾則以平均每晚1,472元奪冠，印尼梭羅及印度瓦拉那西緊隨其後。這些目的地結合迷人的自然景觀與深厚的文化體驗，成為年末度假與慶祝的絕佳選擇。旅遊平台供應部門資深副總裁Andrew Smith表示：「假假期是與親友共度美好時光並探索新事物的最佳時機，但同時也可能增加旅費負擔。Agoda致力於提供平價航班、住宿和體驗，幫助旅客減少支出，將更多預算留給年末送禮。」泰國南部的合艾再度登上Agoda最實惠目的地榜首。這座活力城市以街頭美食和市場聞名，假日期間燈火通明、節慶氣氛濃厚，金永市場更是購買聖誕禮物的絕佳地點。梭羅以其傳統爪哇藝術和手工藝品提供豐富的文化體驗。城市內有令人驚艷的梭羅卡爾塔皇宮和受歡迎的大市場。假日期間，遊客可以欣賞傳統表演並品嘗當地美食，享受文化濃厚的年底慶典。瓦拉那西是世界上最古老的城市之一，帶來一場精神與文化的旅程，恆河的著名台階提供靜謐的反思和慶祝空間。隨著年末的到來，城市以燈飾和節慶點綴，融合了精神性與年末慶典的獨特氛圍。大叻再次成為越南最經濟實惠的旅遊地點，隨著聖誕節和跨年夜的臨近，大叻變成一個節慶天堂，燈火輝煌且歡樂洋溢，為難忘的假日記憶提供迷人的背景。12月通常帶來涼爽的山區氣候，營造出獨特的年底氛圍。美里以自然美景聞名，這座位於婆羅洲北部的城市擁有文化多樣性，提供輕鬆的假期體驗。遊客可以探索尼亞洞或海灘後，在美里時代廣場欣賞聖誕裝飾。蘇比克以陽光灑滿的海岸和冒險精神，是假期的熱帶天堂。在菲律賓，聖誕節是一個延長的節慶季，而蘇比克以其家庭友好景點和熱鬧的當地市場而生機勃勃，為聖誕節和新年慶典提供了充滿歡樂的海濱環境。快把握台東觀光補助最後一週！精打細算的國外旅客或想逃離大城市的台灣旅客，年底假期最適合前往台東。台東以壯麗的自然景觀和豐富的原住民文化而聞名，位於台灣最東部，是島上最早迎接日出的地點，成為新年慶典的熱門地點。近年來，更有多場大型音樂節讓台東成為年底旅遊的亮名古屋是一座充滿歷史和現代魅力的城市，提供獨特的假期體驗。遊客可以探索名古屋城和熱鬧的榮町區，同時享用名古屋的招牌美食，例如鰻魚飯和味噌豬排。城市的冬季燈飾和節日市場營造出魔幻的氣氛，非常適合慶祝聖誕節和新年夜。麗水是一座以美麗風景和海洋文化聞名的沿海城市，提供寧靜的假期休憩地。遊客可以前往烏冬島探索自然，或搭乘麗水海洋纜車欣賞城市景觀。城市內的冬季主題樂園，如LaTerrace冬季村，為聖誕節提供了沉浸式的魔幻氣氛。以上透過各市場中排名前九的熱門目的地平均房價，數據基於住宿預訂情況。分析範圍包括2024年9月或10月期間預訂，入住日期在2024/12/24-12/31之間的訂單。上述價格為平均值，可能因實際預訂情況而有所變動。