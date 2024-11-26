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台灣進入少子化社會，許多家長對於孩子的發育也愈來愈放不下，希望女孩能在10~13歲、男孩在12~16歲的「轉骨期」能有最大成長，對此中醫師說，每年秋天「白露」節氣後是轉骨好時機，此時配合針灸、轉骨湯、中藥粉等進行調養，有助儲存能量，幫助青少年在發育關鍵期達到最佳狀態。萬芳醫院傳統醫學科主治醫師林文勝舉例，一名國一男童身高發育遲緩，同時有過敏問題，為此尋求中醫治療，經過中藥調理、轉骨湯及一周1次的針灸療程，男童半年內從156公分長到163公分，過敏症狀也顯著改善。此外，林文勝說，男童的睡眠品質提升，學業表現也進步不少，證明針灸有刺激生長板、促進骨骼發育的效果，對於有過敏問題的孩子，也可望改善睡眠，間接促進生長；至於運動量不足或錯過成長黃金期的小孩，針灸也有助調理體質、疏通經絡，使孩子的發育能夠獲得更好效果林文勝指出，青春期的轉骨調理需要順應四季自然變化規律，即「春生、夏長、秋收、冬藏」的概念，不過充足睡眠、均衡飲食也至關重要，尤其孩子若有過敏困擾，因為會破壞睡眠品質，進而干擾生長激素的分泌，使發育受影響，家長對於這點要特別注意。林文勝強調，良好生活習慣是轉骨成功的關鍵之一，青少年應在晚上10點前入睡，以便在生長激素分泌的高峰期獲得充足休息，而跳繩、跑步、打籃球等運動，則有助於骨骼受力，進一步刺激生長因子的分泌。透過中醫針灸、飲食調整及健康生活習慣的配合，才能真正抓住青春期的黃金轉骨期。