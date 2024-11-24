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▲《一部未完成的電影》奪得金馬大獎，圖中為李鵬（左起）、片方代表Cecilia Pezzini、馬英力、田佳茗。（圖／NOWnews攝影中心）

▲婁燁新作《一部未完成的電影》題材敏感，遭到中國官方封殺。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲張志勇憑《漂亮朋友》拿下金馬影帝，微博上卻沒有任何討論度。（圖／MyVideo）

第61屆金馬獎昨晚順利落幕，中國導演婁燁的作品《一部未完成的電影》帶回最佳劇情片、最佳導演兩項大獎，片中內容以「偽紀錄片」形式講述中國3年的新冠疫情，因此遭中國官方封殺，並沒有在當地影院上映，儘管獲得了金馬大獎，卻仍不備受討論，在微博上只要有相關訊息就會遭到封鎖，中國媒體更是一片靜悄悄，沒有出現任何相關報導。《一部未完成的電影》呈現出新冠疫情爆發下的武漢，劇組人員被關在飯店裡隔離，面對種種挑戰，為表現真實感，片中使用大量社群網路影片，在拍攝時還特別以手機直拍，將吹哨人李文亮、武漢隔離艙病人跳廣場舞、「白紙運動」等大事件赤裸演繹，敏感題材卻也因此被中國禁止上映，對此，婁燁的編劇妻子馬英力受訪時也提到：「只要能上映，不管在哪都開心，多一個地方多一份開心。」金馬獎2019年就遭到中國封殺，但每年得獎結果公布，中國社群平台上還是會有人在進行討論，這次《一部未完成的電影》的相關討論卻全部消失，有網友曬出婁燁榮獲「最佳導演」時發表的感言，但不到半小時，文章連結就顯示「暫無查看權限」，儘管進行討論的網友為逃過審查機制，會在婁燁或片名的中間插入空格，卻還是被一一揪出。另一部中國電影《漂亮朋友》，其中男主角張志勇奪得本屆金馬影帝，在微博上也沒有任何討論度，在熱搜上的金馬相關話題只有「金馬獎將追贈鄭佩佩終身成就獎」、「許光漢吳君如借位接吻」、「金馬獎紅毯」、「金馬影后鍾雪瑩」等等，但點入這些詞條卻會出現「抱歉，該話題內容未予顯示」，根本無法觀看，搜尋「金馬61」也是相同結果。