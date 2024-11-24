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▲21日晚間，2名黃姓男子相約某酒吧，其中1人情緒失控，朝友人攻擊、拿東西猛砸，造成對方頭部受傷。轄區警方獲報到場，訊後依違反社維法裁處。（圖／翻攝畫面）

21日晚間，2名30多歲的黃姓男子，相約到北市中山區雙城街某酒吧，未料幾杯黃湯下肚，其中1人竟情緒失控，朝友人攻擊、拿東西猛砸，造成對方頭部受傷。轄區警方獲報到場，失控的黃男拒絕配合警方，還在現場不斷大聲咆哮，遭員警壓制並進行保護管束，訊後依違反社維法裁處。據了解，2名黃男是認識多年好友，沒想到因酒醉發生衝突，其中1人竟攻擊好友，造成對方頭部流血。警方獲報到場，將傷者送往馬偕醫院治療，所幸沒有生命危險。而失控的黃男則被警方進行保護管束，等待酒醒後由家人帶回。受傷的黃男雖不願對好友提告，但仍被警方依違反社維法開罰，最高可以處1.8萬元罰鍰。