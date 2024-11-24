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世界12強棒球賽冠軍賽「台日大戰」今（24）晚即將登場，不過，中華隊昨對戰日本時臨時更換先發投手，也引發日媒及台灣球迷熱議。對此，文史學者蕭文杰質疑，台灣隊因為「好想贏」的心情換投手，想把王牌留在冠軍戰用，「即使違反規則也要做，因為我只要繳罰金即可」、「獎金賺更多」。但其實是「投機取巧、勝之不武」，這場冠軍戰台灣隊已經未戰先輸而且「輸到脫褲」。台灣隊昨與日本對戰，原訂先發投手是林昱珉，但在美國戰勝委內瑞拉、確定台灣可晉級冠軍賽後，總教練曾豪駒臨時決定將先發投手換成左投陳柏清，遭主辦單位WBSC開罰1999元美金（約6.5萬元台幣）。對此，國立台北教育大學擔任社發系兼任助理教授蕭文杰批評，「有時候你以為贏了，事實上是輸了。」台灣隊因為「好想贏」所以換投、把王牌留在冠軍戰用，「即使違反規則也要做，因為我只要繳罰金即可，那一點錢便宜的很，如果拿了冠軍整個球隊一定感謝這樣的決定，因為獎金賺更多。」蕭文杰認為，冠軍戰台灣已經未戰先輸，就算贏了也是輸，「因為你投機取巧，因為你勝之不武」。他表示，台灣隊已經輸到脫褲，但卻不知道輸是最大的可悲，尤其輸在無法成為一個贏的光明磊落的球隊。