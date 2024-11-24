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▲▼日本媒體上一秒才為了拍照位置跟台灣媒體交涉溝通，下一秒看到林襄後，森77的臉變的溫柔慈祥。（圖／記者葉政勳攝）

▲▼林襄現身東京巨蛋引起暴動，日本媒體大肆幫她報導。（圖／記者葉政勳攝、翻攝Yahoo JP）

12強「台日大戰」冠軍賽將在今（24）日晚上6點開打，《NOWnews今日新聞》團隊前進東京巨蛋為讀者帶來熱騰騰第一手消息，以及幕後的可愛故事。其實在昨（23）日的台日對決前夕，2國的攝影記者為了「拍照位置」交涉超過1小時，溝通後的大家情緒尚未平復，卻因為林襄的出現有了轉機，日本媒體拋開思緒，主動詢問台灣媒體：「是林襄嗎？」氣氛瞬間變得溫馨，驗證台日關係還是很友好。「中華隊」這次一路挺進冠軍賽，實力讓世界球迷嘖嘖讚歎，也因為表現太好，所以這次飛往日本採訪的媒體數量較多，因此發生拍照位置不夠的狀況，在23日台日對決的前夕，雙方媒體溝通超過1小時，最終才以分散2側的方式解決，前、後位置也分配平均，沒有獨厚誰的狀況發生。大夥因為剛結束激烈溝通，情緒尚未緩和，豈料林襄突然現身觀眾席，日本攝影大哥們立即忘記上一秒發生的事，秒用可愛的中文詢問台灣媒體：「是林襄嗎？」台灣攝影大哥也貼心當起雙方的溝通橋梁，問日本媒體是否要請林襄擺拍讓大家捕捉更美畫面，日本攝影表示不用沒關係「拍自然一點的就可以」，林襄也在眾多鏡頭面前開啟小小粉絲見面會，面對日本球迷的合照、簽名來者不拒。日本攝影好奇詢問：「她在球場給拍，是正常的嗎？」台灣攝影大哥回覆：「這在台灣滿常發生，也很正常！」所以昨晚的日本新聞版面上，順勢被林襄的照片占據，日媒更以「世界級美女」稱呼林襄，林襄的魅力不管是在台灣還是日本，都不容小覷。