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▲賈永婕11年也曾來到東京巨蛋觀看「台日大戰」，當年的她只穿一件桃紅比基尼就去應援，還因勸阻場邊球迷衝突被封為「正義姐」。（圖／賈永婕臉書）

▲賈永婕因工作緣故出差日本，正好趕上12強賽事。她也留下來這次與老公、同事一起在場邊低調應援。（圖／賈永婕臉書）

▲中職啦啦隊女神們還自掏腰包衝東京巨蛋為中華隊應援。（圖／峮峮IG）

2024世界棒球12強賽事近來熱烈展開中，在日本東京巨蛋舉行的「台日大戰」也掀起全台球迷的討論。不只啦啦隊女孩、網紅、藝人自掏腰包飛往日本觀賽，台北101董事長的賈永婕也抽空現身東京巨蛋為中華隊加油，今（24）日稍早還在臉書曬出11年前身穿比基尼為球隊應援的辣照，自信的她回憶當年也忍不住感慨：「我到底哪來的勇氣敢穿比基尼啊！」還承諾今天會繼續點燈101，為台灣加油。台日大戰昨（23）日晚間才剛落幕，即使中華隊以3分之差敗給日本隊，依然順利晉級冠軍賽，看得全台球迷熱血沸騰，剛就任101董事長的賈永婕也在臉書發文嘆，自己從來沒有想到有天能再次來到東京巨蛋，幫中華隊加油。照片中的賈永婕身穿桃紅色比基尼，大膽秀出胸前貼上中華民國國旗的紋身貼，手上還舉著兩把旗幟，與11年前不同的是，如今的她全身包緊緊甚至還戴上了棒球帽，與老公、同事一起在場邊低調應援。賈永婕回憶起11年前的台日經典賽，分享自己當年因為勸阻場邊球迷的衝突被封為「正義姐」的趣事，11年後歸來的她表示就算年歲增長，但還是依然熱血，激動地表示今晚的冠軍賽照舊火力全開，101也會繼續點燈為中華隊集氣。藝人趙駿亞、林志穎現身東京看球，知名運動類網紅台南Josh、百萬YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯出沒巨蛋，不少啦啦隊女孩們如：林襄、籃籃、峮峮、Jessy、小映、璦昀、嘎琳等人也全到場邊輸出一波「台式應援」，為中華隊打氣。12強賽事今晚也迎來最後一天，晚間6點中華隊即將再戰日本，並派出王牌投手林昱珉做先發，爭取12強冠軍。