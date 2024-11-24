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▲富蘭戈已經緊急關閉IG留言功能。（圖／IG efranco44）

▲理性網友在Dcard上發聲，指出沒有球員想要輸球，喊話要球迷停止沒有素質的行為。（圖／Dcard）

富蘭戈IG關了！世界12強棒球超級循環賽，日前在東京巨蛋展開，昨（23）日上午開打「美委大戰」，而美國第9局時從委內瑞拉的富邦悍將洋投富蘭戈（Enderson Franco）手中敲出逆轉全壘打，美國最終以1分之差險勝委內瑞拉，也成功將台灣送進冠亞戰，讓不少中華隊球迷嗨翻，湧入富蘭戈的IG留言致謝，還狂喊要幫他加薪，逼得富蘭戈緊急關閉IG留言功能，對此許多理性網友認為球迷的舉動實在不妥，畢竟沒人想要輸球，更直呼：「真的是素質低落。」回顧昨天上午的「美委大戰」，是中華隊晉級與否的關鍵一賽，只要美國拿下委內瑞拉，且勝分控制在9分以下，台灣就能以比分差晉級冠亞，而美國雖然在一開始就強力壓制，不過中間卻被委內瑞拉追平，前8局戰成5比5平手。後續在第9局，美國派出強打沃德（Ryan Ward），從委內瑞拉的富邦悍將洋投富蘭戈（Enderson Franco）手中，轟出逆轉全壘打，替美國拿下致勝分，最終由美國以6：5的成績險勝委內瑞拉。對此不少中華隊球迷嗨翻，紛紛跑到富蘭戈的IG底下留言致謝，不僅嗨喊要富邦替他加薪，更喊出不少戲謔字眼，但據悉富蘭戈在賽後，情緒非常低落，直到大家都散場仍一個人坐在休息室不發一語，事後疑似因為扛不住台灣球迷的激進留言，緊急關閉IG留言功能。因此有理性網友在Dcard上發文，喊話台灣球迷出戰國際賽事沒人想輸球：「他也是代表國家的，站在他的角度當然是要贏下來，他們輸球既得利益者是我們，開開玩笑可以，就別去鬧了吧。」讓其他粉絲也紛紛生氣表示留言的球迷非常沒品：「刷到人家關留言，別這麼沒素質」、「跑到本人的IG留真的是素質低落」、「沒有人會想輸球，這種戲謔對於委內瑞拉的球員很不尊重。」