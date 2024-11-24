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▲李安一走進龍亨酒店，劇組都在門口迎接，男主角施名帥（右圖背對者）也上前握手。（圖／張威縯IG）

施名帥昨（23）日憑藉《角頭－大橋頭》中「阿猛」一角拿下金馬獎最佳男配角，典禮結束後劇組選在龍亨酒店慶功，不僅劇組多位演員、施名帥老婆朱芷瑩都在場開心慶祝，凌晨3點多名導李安和金馬主席李屏賓也在抵達現場，替劇組影人慶祝。當時李安和李屏賓一起到場時，眾人還在門口列隊歡迎，高喊「導演好！」而這畫面也變成李安罕見「上酒店」的經典一幕。每次金馬獎頒獎典禮結束，李安都會到不同劇組的慶功宴，為眾多影人慶祝或打氣，昨日他安排凌晨3點多抵達龍亨酒店，替拿下最佳男配角獎的《角頭》施名帥祝賀，一進場眾人就站在門口列隊歡迎，讓他有賓至如歸的感覺，監製張威縯和施名帥也急忙上前握手打招呼，接著眾人開心大合照，而施名帥和朱芷瑩夫妻就站在李安身邊。合影祝賀結束後，李安也沒有急著離開現場，而是坐下來和《角頭》劇組聊天，施名帥和朱芷瑩夫妻也加入行列，由於朱芷瑩曾參與李安執導的《色，戒》，在裡面飾演湯唯的同學，因此2人還在現場敘舊，互動相當熱烈。昨晚李安也不只祝賀得獎的影人，他也前往未得獎的影人慶功宴為其打氣。其中值得注意的是，在張艾嘉的慶功宴上，張艾嘉被問到是否有機會和李安合作，她便順勢邀請對方合作，並說「我也在等他」，不過李安太誠實表示，「我都以電影為主」，並沒有馬上答應，不過也沒有把話說死；而李安到了吳君如的慶功宴上，吳君如也逗趣詢問，「什麼時候找我拍戲？」李安回答：「會的」，則讓吳君如喜上眉梢，還笑說李安拿了2次奧斯卡，要老公陳可辛多學習。