我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Minnie（左起）、雨琦、舒華3人現身在大阪街頭，排隊買心齋橋知名的草莓糖葫蘆。（圖／翻攝自抖音看她七十三變）

▲巧遇(G)I-DLE的網友表示這是他們結婚1周年的旅行，遇到雨琦成了最好的紀念日禮物。（圖／翻攝自抖音看她七十三變）

▲(G)I-DLE昨日華麗亮相MAMA頒獎典禮，連唱〈Super Lady〉、〈Fate〉兩首歌嗨翻大阪京瓷巨蛋。（圖／MAMA Awards X）

韓國音樂圈年度盛事「MAMA頒獎典禮」第3場昨（23）日晚間在日本大阪京瓷巨蛋舉行，女團(G)I-DLE憑藉歌曲〈Fate〉拿下「最佳歌唱表演組合」，5名少女也身穿螢光色套裝登台表演，舞台魅力震撼全場。昨晚也有中國粉絲在大阪心齋橋排隊買草莓糖葫蘆時，意外發現(G)I-DLE身影，只見雨琦、舒華、Minnie在人群中跟著排隊，看起來已經開啟「觀光客模式」超級可愛。中國一名網友昨晚在抖音分享自己和老婆在大阪心齋橋巧遇(G)I-DLE的影片，只見他老婆拿著剛買到的草莓糖葫蘆要拍照，突然就發現站在自己身後的是雨琦、Minnie。雨琦看了一眼排隊動線，先用中文喊道：「要排隊！」接著又四處張望用韓文問：「舒華去哪了？」看起來就像幾個好閨密出門逛街突然找不到彼此的模樣，迷糊又可愛。幾人隨後為了草莓糖葫蘆開始排隊，雨琦、舒華、Minnie都沒有戴口罩或是帽子遮掩，大大方方不怕被認出來，相當親民。錄影的網友則笑說：「來大阪和老婆過結婚一周年，去買糖葫蘆一轉頭就這麼水靈靈遇見了她喜歡的偶像宋雨琦！她說沒有比這更好的紀念日禮物了」，巧遇偶像成了他們這趟旅行最難忘的回憶。該段影片也被轉分享到Threads上，台灣網友看了紛紛留言討論，「是怎樣？好多人在心齋橋遇到愛豆」、「2024 MAMA日本場在大阪舉辦，（歌手）下班都跑去玩了」、「為什麼？為什麼我去就沒遇到為什麼」、「我上禮拜在一模一樣的地方啊啊啊」、「哇超近！好棒喔喔喔」、「超羨慕啦」、「值得了」。而昨日(G)I-DLE登MAMA舞台表演，身穿螢光黃套裝，搭配超過100名舞者一起登台，氣勢十足。(G)I-DLE隊長田小娟率先用RAP開場，歌詞講述自己成為偶像明星的不易，更當場開嗆酸民：「我不需要沒用的擔心，反正這些擔心都不是來自真正的粉絲吧」，接著團體又一連演唱了〈Fate〉、〈Super Lady〉兩首熱門歌曲，讓粉絲尖叫聲不斷，也更加期待(G)I-DLE未來的發展。