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▲吳慷仁（左）和林品彤（右）一同頒發影后，兩人在台上各自背稿零互動。（圖／台視提供）

▲夏于喬過去與吳慷仁有過戀愛緋聞，今年以《小雁與吳愛麗》入圍金馬影后，可惜最後敗給《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩。（圖／NOWnews攝影中心）

▲吳慷仁（左）在台上喊話，指出每個角色都渴望被理解，似乎是在影射自身處境。（圖／MyVideo）

近期前往中國發展的影帝吳慷仁，昨（23）日特地趕回台灣，擔任金馬獎頒獎人，與上屆影后林品彤共同頒發最佳女主角獎項。然而兩人在台上各說各話，全程零互動，令不少人直呼看了很火大。此外，入圍者之一的夏于喬曾過去曾與吳慷仁有過１段情，但是在介紹入圍者的作品、角色及詮釋方式時，「恰巧」由林品彤描述有關夏于喬的部分，也讓吳慷仁巧妙地避開前女友。吳慷仁攜手13歲林品彤頒發最佳女主角獎項，然而兩人在台上各自於專注於自己手中的頒獎詞，全程零互動，引來不少人批評，認為吳慷仁臨時來「插花」，卻沒帶領年僅13歲的林品彤，「吳把林晾在一邊，自己揭獎自己唸，只會刷存在感，少女影后真倒楣」、「把林品彤的光彩搶走」。除此之外，此次入圍金馬獎最佳女主角之一的夏于喬，過去與吳慷仁有過戀愛緋聞，而在介紹每位入圍者的作品、角色及詮釋方式時，則是由林品彤來描述有關夏于喬的部分，也讓吳慷仁巧妙地避開前女友。而昨日吳慷仁在台上感性表示：「入圍的女主角都有共通點，就是渴望被理解。」他強調每個入圍的女主角在作品中都想獲得認同，此言一出，也不免讓人聯想到吳慷仁似乎是在影射自己近期的處境。