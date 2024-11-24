雙11購物才剛結束，緊接著就是從歐美發跡的「黑五購物節」即將登場，台灣指標性的美式賣場好市多預計也會從明(25)日起跑，此外，網購通路也準備再搶一波買氣，蝦皮購物11/25當日凌晨0、12、18、21點四大時段， iPhone 16新機下殺5折起；PChome有iPhone 16搭配AirPods 3的1+1超值組，等於只要多花2500元就能直接擁有耳機，可以省下將近2000元。
👉黑五購物節的由來
提到黑五購物節，就要先講到「感恩節」，每年11月的第4個星期四為感恩節，今年為11/28。感恩節相當於西方人的春節，是個家人團聚的大日子。而黑色星期五則是感恩節後開業的第一天，最早出現在美國，因西方人會在感恩節後開始採購各式的聖誕節禮品，很多店家為了搶買氣，便開始降價促銷，希望藉此衝高業績。而會用「黑色」是因為，以前商家記帳時會用「黑色」來象徵獲利，反之紅色則為赤字，因此稱之為「黑色星期五」，演變到今日成為歐美大型購物節的代名詞，對民眾來說也是下手撿便宜的最佳時間。
🟡蝦皮購物黑五優惠
「11.25商城狂購節」提供「天天免運吃到飽」、「蝦幣20%回饋」、「月月送總價值10萬元鑽石」三大優惠， 11/25當天於蝦皮商城下單滿2,000元並完成登記，還有機會抽中總價破10萬元的鑽石單品。11/25當日凌晨0、12、18、21點四大時段， iPhone 16新機下殺5折起。11/24至11/25連兩天整點開灑黃金雨，領券即享滿2,500元最高12%蝦幣回饋券，迎鶴純金如意祥雲小墜、玉群珠寶銀樓純金元寶編繩手鍊等黃金商品限時均一價999元
📍黑五攻略
▪︎11/25人人2張商城299元起超商免運券。
▪︎11/24晚間 20至23點、11/25 晚間21至23點，夜貓享專屬消費滿999元起折70元優惠券。
▪︎11/25當日0、12、20點三大時段，灑蝦幣20%回饋券，低消2,000元，最高回饋1,000蝦幣。
▪︎11/25整日於蝦皮商城單筆消費滿2,000元，且在指定活動頁面按下按鈕完成登記，即可參加總價值破十萬元的鑽石抽獎。
🟡 PChome 24h黑五優惠
即日起至12/2打造「24力會員日 x 黑五狂購」。作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，站上Apple旗艦館也祭出黑五下殺優惠，即日起至11/30，推出「Macbook Air與Apple Watch指定品結帳省7％」、「AirPods Pro指定組合結帳折500元」優惠活動。
▪︎ iPad mini 7下單就送磁力吸附觸控筆（非原廠）
▪︎ iPad Pro (M4)防摔殼與保護貼配件指定組合，最高現省3,587元。
▪︎ iPhone 16系列單機限時直降千元再送好禮多選一，以及iPhone 16配件精選組合」和「iPhone搭配AirPods 3的1+1超值組」。
🟡 Yahoo奇摩購物黑五購物節
今年「黑五購物節」主打熱門3C與電玩商品，即日起至11月底限時5折起、tokuyo按摩家電最高送7%超贈點，指定信用卡最高送5500刷卡金，人氣商品如小米最新Mini LED電視，75吋大螢幕影像體驗升級，免3萬入手。而月月回饋消費者的「月光節」11/25至11/27登場，生活日用品最低只要1元起，獅王Charmy Magica噴霧洗潔精、凡士林潤膚露、葡萄王人蔘蜆B群1元就可加購帶回家。
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