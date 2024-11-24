雙11購物才剛結束，緊接著就是從歐美發跡的「黑五購物節」即將登場，台灣指標性的美式賣場好市多預計也會從明(25)日起跑，此外，網購通路也準備再搶一波買氣，蝦皮購物11/25當日凌晨0、12、18、21點四大時段， iPhone 16新機下殺5折起；PChome有iPhone 16搭配AirPods 3的1+1超值組，等於只要多花2500元就能直接擁有耳機，可以省下將近2000元。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲好市多黑五（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五預計明(25)日登場，預料也會吸引不少民眾撿便宜。（圖／記者鍾怡婷攝）
👉黑五購物節的由來

提到黑五購物節，就要先講到「感恩節」，每年11月的第4個星期四為感恩節，今年為11/28。感恩節相當於西方人的春節，是個家人團聚的大日子。而黑色星期五則是感恩節後開業的第一天，最早出現在美國，因西方人會在感恩節後開始採購各式的聖誕節禮品，很多店家為了搶買氣，便開始降價促銷，希望藉此衝高業績。而會用「黑色」是因為，以前商家記帳時會用「黑色」來象徵獲利，反之紅色則為赤字，因此稱之為「黑色星期五」，演變到今日成為歐美大型購物節的代名詞，對民眾來說也是下手撿便宜的最佳時間。

🟡蝦皮購物黑五優惠
「11.25商城狂購節」提供「天天免運吃到飽」、「蝦幣20%回饋」、「月月送總價值10萬元鑽石」三大優惠， 11/25當天於蝦皮商城下單滿2,000元並完成登記，還有機會抽中總價破10萬元的鑽石單品。11/25當日凌晨0、12、18、21點四大時段， iPhone 16新機下殺5折起。11/24至11/25連兩天整點開灑黃金雨，領券即享滿2,500元最高12%蝦幣回饋券，迎鶴純金如意祥雲小墜玉群珠寶銀樓純金元寶編繩手鍊等黃金商品限時均一價999元

📍黑五攻略

▪︎11/25人人2張商城299元起超商免運券。

▪︎11/24晚間 20至23點、11/25 晚間21至23點，夜貓享專屬消費滿999元起折70元優惠券。

▪︎11/25當日0、12、20點三大時段，灑蝦幣20%回饋券，低消2,000元，最高回饋1,000蝦幣。

▪︎11/25整日於蝦皮商城單筆消費滿2,000元，且在指定活動頁面按下按鈕完成登記，即可參加總價值破十萬元的鑽石抽獎。

▲iPad mini 7 。（圖／翻攝Apple官網）
▲iPad mini 7在PChome下單有機會可以免費拿到副廠觸控筆 。（圖／翻攝Apple官網）
🟡 PChome 24h黑五優惠

即日起至12/2打造「24力會員日 x 黑五狂購」。作為全台電商唯一Apple全系列授權經銷商，站上Apple旗艦館也祭出黑五下殺優惠，即日起至11/30，推出「Macbook Air與Apple Watch指定品結帳省7％」、「AirPods Pro指定組合結帳折500元」優惠活動。

▪︎ iPad mini 7下單就送磁力吸附觸控筆（非原廠）

▪︎ iPad Pro (M4)防摔殼與保護貼配件指定組合，最高現省3,587元。

▪︎ iPhone 16系列單機限時直降千元再送好禮多選一，以及iPhone 16配件精選組合」和「iPhone搭配AirPods 3的1+1超值組」。

🟡 Yahoo奇摩購物黑五購物節
今年「黑五購物節」主打熱門3C與電玩商品，即日起至11月底限時5折起、tokuyo按摩家電最高送7%超贈點，指定信用卡最高送5500刷卡金，人氣商品如小米最新Mini LED電視，75吋大螢幕影像體驗升級，免3萬入手。而月月回饋消費者的「月光節」11/25至11/27登場，生活日用品最低只要1元起，獅王Charmy Magica噴霧洗潔精、凡士林潤膚露、葡萄王人蔘蜆B群1元就可加購帶回家。

▲Yahoo奇摩購物續推黑五購物節、月光節優惠。（圖／官方提供）
▲Yahoo奇摩購物續推黑五購物節、月光節優惠。（圖／官方提供）

黑五超狂優惠！越捷航空「機票0元」起送百萬張　北中南飛富國島

好市多黑五來了！必買清單、搶購攻略曝　會員讚：折扣贏電商雙11

好市多黑五購物節「有隱藏驚喜」！廣告信件亂丟慘虧：熟食免費換

12強台日冠軍賽今晚18:00直播！全台「大螢幕免費轉播」地點一覽

關鍵字