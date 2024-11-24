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本屆世界棒球12強中華隊闖進超級循環賽4強，更首度在賽會進到冠軍戰，但卻在昨發生意外插曲，由於中華隊已經確定晉級冠軍戰，決定將王牌林昱珉留到冠軍戰主投，因此臨陣更換先發投手，WBSC（世界棒球總會）也在昨給予1999元美金（約合新台幣65000元）的罰款。此舉一出中華隊總教練曾豪駒可說是背負壓力，中職副秘書長蔡克斯也在社群網站上為曾豪駒發聲：「這就是一個『世界一』總教練的肩膀吧。」蔡克斯在貼文中表示，「龍貓：如果大會同意，金牌戰就是做最好的佈局，輿論我個人來承擔！龍貓總ㄟ對著大家說了這段話，我想這就是一個『世界一』總教練的肩膀吧，今晚金牌戰我們團結一心。」此外也補充說道：「大會同意更換後，龍貓總ㄟ也親自帶著翻譯去向日本井端監督致意。」中華隊臨陣決定更換投手的決定也引起日媒與日本球迷熱議，其中《東京中日體育》在報導中表示，「臨陣更換先發是不能發生的狀況，是有違反運動家精神，對日本隊有些不公平。」雖然遭到日媒檢討，但《東京中日體育》也緩頰指出，「台灣監督對於突然換人感到抱歉，只是希望把好的投手留到冠軍戰，對於此舉不是不能理解，並舉例17年前韓國隊也曾使用類似方法，可是不遵守規定就是屬於欺敵，但這次台灣打破規則，主要是因為冠軍戰的重要性，這並不是不能被理解的。」