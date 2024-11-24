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▲金塊當家球星Nikola Jokic狂轟34分，成為贏球功臣。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人依舊拿丹佛金塊沒輒！湖人今127：102慘敗，延續了自2022-23賽季以來對金塊的不佳戰績。上半場湖人表現不俗，以63：57領先結束第二節。然而，下半場風雲突變，特別是第三節，金塊打出37：15的猛攻，徹底改變局勢。金塊在禁區內得分以20：4碾壓湖人，進攻火力內外開花，而湖人攻守則顯得毫無章法。湖人Austin Reaves拿下全隊最高的19分，LeBron James 貢獻18分、6個籃板和7助攻，Anthony Davis則有14分、10籃板「雙十」的表現。相對之下，Michael Porter Jr. 表現出色，攻下24分，而後衛Christian Braun 和 Jamal Murray 分別貢獻16分與14分。為何始終打不贏金塊？湖人主帥JJ Redick賽後否認失利與過往對金塊的戰績有關。金塊獲勝後將戰績提升至12勝4負，而湖人則吞下本賽季的第6敗，主場連勝紀錄終止。