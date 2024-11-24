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▲台中市府前廣場昨晚吸引上萬名球迷一起為台日大戰加油。（圖／台中市政府提供，2024.11.24）

世界棒球12強賽冠軍戰於台北時間今晚6時登場，台灣將與地主隊日本爭冠。台中市政府昨晚萬人「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」，今晚繼續於府前廣場直播。市長盧秀燕正從國民黨130週年黨慶活動趕回台中的路上，市府表示，昨晚市府廣場湧進上萬人次球迷，今晚除了千份太陽餅，還多了台灣茶飲與200份雞排，也歡迎民眾自備雞排應援，「一起吃雞排、拿金牌」！「2024年世界12強棒球錦標賽」冠軍戰今（24）日晚間開打，台中市政府昨天祭出「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」，吸引逾萬人次球迷，場面十分壯觀，市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及市議員劉士州等人都到場，一同為中華隊加油。今晚持續於「運動聖地」府前廣場辦理賽事直播，號召球迷為中華隊加油。市長盧秀燕上午到桃園，出席國民黨第21屆第4次全國黨代表大會暨130週年黨慶活動，特別穿上球衣，希望能拿冠軍。市府下午表示，盧秀燕正在趕回台中的路上，預定下午5點30分抵達市府，發放應援小物，並與球迷一起觀賞冠軍戰，為中華隊加油。運動局說明，今晚的冠軍戰至關重要，是難得的歷史紀錄，市府力邀民眾到台灣大道旁的府前廣場，見證中華隊對決日本隊的榮耀時刻，以氣勢助攻中華隊。現場除了上份分太陽餅、台灣茶，還將發送200份雞排，美食應援為中華隊加油，預計下午5點在府前廣場發號碼牌，5點30分開始發放。球迷可搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，或其他行經市政大樓周邊的公車，也可利用公共自行車YouBike前往。