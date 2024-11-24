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▲許光漢在金馬典禮上嘗試拿手機錄影，但最後作罷，還露出癟嘴不滿的神情。（圖／Threads）

▲許光漢的漏網鏡頭被做成表情包素材。（圖／Threads）

許光漢太可愛啦！第61屆金馬獎頒獎典禮，昨（23）日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，其中「國民男神」許光漢雖然正在當兵，不過仍請假前來擔任頒獎人，如今典禮圓滿落幕，許光漢在金馬典禮上的漏網鏡頭也全被網友截圖，「表情1秒切換」的模樣掀起討論，讓粉絲心疼喊道：「他其實想看棒球，內心很掙扎。」這次金馬獎頒獎典禮，許光漢並沒有入圍的獎項，不過卻受邀和入圍影后的吳君如一同頒發「最佳原著劇本獎」、「最佳改編劇本獎」，而他在網路上的討論度也不輸其他入圍影星，一舉一動就連穿搭、髮型都備受關注，甚至還有網友截取了他在金馬典禮上的漏網鏡頭，還幽默的下了註解：「許光漢演在演唱會上找不到好角度拍偶像的我。」畫面中，只見許光漢拿起手機試圖錄影，不過疑似是角度或是光線不佳，他一打開鏡頭後沒多久，就露出不開心的神情，還撅著嘴，表情從正常到不滿只花1秒切換，讓粉絲紛紛直呼實在太可愛，更有網友將許光漢的臉部表情截圖，上了字幕寫下「嘻嘻」、「不嘻嘻」，笑翻一票網友。而網友將許光漢的漏網鏡頭放上Threads後，立刻掀起討論，短短十幾個小時就有萬名網友按讚，粉絲也紛紛表示：「表情包素材」、「那個癟嘴」、「他其實想看棒球，內心很掙扎」、「好可愛我要發瘋」、「光漢好帥！」