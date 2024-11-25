中華隊換血成功！世界12強棒球賽落幕，中華隊繼1992年巴塞隆納奧運後，睽違32年，再度站上成棒一級賽事的決賽舞台，爆冷斬斷日本27連勝，勇奪首座成棒國際賽冠軍，堪稱台灣棒球史的里程碑。12強賽開打前，中華隊名單「大換血」，不僅缺乏張育成、吳念庭等經典賽強打，王牌古林睿煬也因傷辭退，究竟能在預賽走多遠，備受質疑。但結果說明了，這是一次成功的換血，在中職重返六隊榮光的同年，中華隊的年輕新血們也逐漸開花結果。
中華隊迎換血 賽會平均年齡最低
根據官方資料，本屆中華隊是這次12強賽最年輕的隊伍，平均年齡僅24.5歲，在12支球隊中排名最後，比日本和韓國都更年輕。
公布中華隊正選28人名單記者會上，樂天桃猿投手陳冠宇，連續3屆入選12強中華隊而被稱為「三朝元老」，在訪問中他坦言：「像2015年那時候最年輕的是呂彥青，他好像19、20歲，那時候他出賽機會不多，但是現在像古林睿煬、林昱珉，都已經是我們的王牌，能力都越來越好。」
他甚至表示：「其實以我們投手戰力完整的話，是很有機會跟日韓比拼的，未來這幾年，我覺得很有機會可以去贏日本全一軍的陣容。」當時受到不少網友冷嘲熱諷，但如今回頭來看，竟所言不假，並且以12強賽表現而言，甚至有過之而無不及。
走過四隊時光 中職人才庫大增
中職本季在新球隊台鋼雄鷹加入後，重返往日的六隊榮景，尤其在台北大巨蛋的效應加持下，職棒在台灣的關注度有顯著成長。尤其在票房部分，6隊總計超過10億大關，在票房的成長下，同時代表了競爭力、人才庫的提高。
近年加入的新球團台鋼以及味全龍，在季中選秀會上大量指名，不僅增加了年輕選手入選的希望，也讓選手間的競爭更為激烈。攤開中華隊12強賽名單，新球隊的選手，包含台鋼的左投陳柏清，以及來自味全的張政禹、吉力吉撈.鞏冠、李凱威，還有投手林凱威、陳冠偉等人。
陳柏清身為首度入選中華隊的台鋼球員，連2度扛下對日本戰的先發，並且是台美大戰的先發，吃下多達5.2局，撇除在消化試合丟失的分數，前2場比賽只失了2分，頗有初生之犢不畏虎之勢，更加讓人期待未來將如何成長。
味全龍的部分，吉力吉撈.鞏冠的長打火力不在話下，李凱威提供穩定的內野防守，張政禹則在複賽尾聲擔任奇兵，林凱威、陳冠偉更是鐵牛棚的一員，各個都是中華隊闖入總決賽不可或缺的戰力，同時也是中華隊「人才盛世」產出的果實。
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根據官方資料，本屆中華隊是這次12強賽最年輕的隊伍，平均年齡僅24.5歲，在12支球隊中排名最後，比日本和韓國都更年輕。
公布中華隊正選28人名單記者會上，樂天桃猿投手陳冠宇，連續3屆入選12強中華隊而被稱為「三朝元老」，在訪問中他坦言：「像2015年那時候最年輕的是呂彥青，他好像19、20歲，那時候他出賽機會不多，但是現在像古林睿煬、林昱珉，都已經是我們的王牌，能力都越來越好。」
他甚至表示：「其實以我們投手戰力完整的話，是很有機會跟日韓比拼的，未來這幾年，我覺得很有機會可以去贏日本全一軍的陣容。」當時受到不少網友冷嘲熱諷，但如今回頭來看，竟所言不假，並且以12強賽表現而言，甚至有過之而無不及。
走過四隊時光 中職人才庫大增
中職本季在新球隊台鋼雄鷹加入後，重返往日的六隊榮景，尤其在台北大巨蛋的效應加持下，職棒在台灣的關注度有顯著成長。尤其在票房部分，6隊總計超過10億大關，在票房的成長下，同時代表了競爭力、人才庫的提高。
近年加入的新球團台鋼以及味全龍，在季中選秀會上大量指名，不僅增加了年輕選手入選的希望，也讓選手間的競爭更為激烈。攤開中華隊12強賽名單，新球隊的選手，包含台鋼的左投陳柏清，以及來自味全的張政禹、吉力吉撈.鞏冠、李凱威，還有投手林凱威、陳冠偉等人。
陳柏清身為首度入選中華隊的台鋼球員，連2度扛下對日本戰的先發，並且是台美大戰的先發，吃下多達5.2局，撇除在消化試合丟失的分數，前2場比賽只失了2分，頗有初生之犢不畏虎之勢，更加讓人期待未來將如何成長。
味全龍的部分，吉力吉撈.鞏冠的長打火力不在話下，李凱威提供穩定的內野防守，張政禹則在複賽尾聲擔任奇兵，林凱威、陳冠偉更是鐵牛棚的一員，各個都是中華隊闖入總決賽不可或缺的戰力，同時也是中華隊「人才盛世」產出的果實。
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