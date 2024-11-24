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▲2024年12強棒球賽的台灣，28位球員打破的所有質疑，證明台灣棒球在世界上確實有競爭力。（圖／記者葉政勳攝）

▲2024年12強棒球賽，中華隊的各種名場面，不再是球迷們安慰自己的媒介。（圖／記者葉政勳攝）

▲一支由曾豪駒總教練帶領中華隊，從12強賽名單公佈後就被看扁，卻能一路挺住壓力，打進最終冠軍賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲球迷的團結和凝聚力，是支撐台灣棒球繼續往前邁進的強大動力。（圖／記者葉政勳攝）

睽違32年，台灣棒球國家隊殺進一級國際賽事（奧運、經典賽、12強）冠軍賽，最終4比0戰勝日本，。本屆12強棒球台灣不斷創造奇蹟，套用台灣隊長陳傑憲賽前說的；沒有一個棒球迷賽前會說這隻中華隊是「黃金陣容」，但這28人展現的韌性和凝聚力，打破的所有質疑，絕對能讓球迷們「吹個20年」，甚至成為未來國際賽事的對照組。翻閱歷屆經典賽、12強台灣的成績。前2屆的12強賽，台灣分別拿下第9名、第5名，經典賽則是參加5屆，最佳成績是2013年的第8名，另外4屆則名次則為12、14、14、17，對把棒球稱為「國球」的台灣人來說，不爭的事實是，，2023「國防部長」張育成狂轟亂炸；2019張奕抗韓先發6.2局無失分、陳俊秀驚天3分砲；2013王建民抗日6局無失分、陽耀勳對韓國投到流血；2008「八搶三」高國輝逆轉3分砲、葉君璋誓死捍衛本壘等，各種屬於球迷心中的經典數都數不完。中華隊每次一級國際賽都有值得留戀、一提再提的Highlight，，但2024年12強棒球賽的中華隊，讓這些經典場面，添加了更多永生難忘的元素。沒人願意相信我們、沒人看好我們！，「三壘只選潘傑楷？」、「先發投手排不出來」、「張奕還行嗎？」、「莊昕諺是誰？」、「古林退出完蛋了」、「沒張育成的打線岌岌可危」種種言論滿天飛。而開賽的結果是，台灣投手群預賽失分是12隊最低，韓國、多明尼加、委內瑞拉、美國等豪華打線，面對台灣都無法拿超過3分，冠軍賽甚至讓日本1分未得；陳傑憲領軍的打線，更是多次讓台灣球迷振臂吶喊；這屆中華隊，，但又如何？「這是棒球，什麼事都可能發生。」故事還沒寫完，我們還在寫故事！每當國際賽開打，國內都會掀起一波棒球潮，IG各種限時動態、Threads和FB的海量貼文，都在討論著球員表現和獨步全球的應援文化，中職進場人數也可預期的即將爆增；。最重要的，肯定還是，無論是剛入坑的棒球小白、看球多年的資深老鳥，我們都和球員一起，在2024年12強棒球賽留下璀璨的一頁；未來，更需要所有熱愛這項運動的人們，攜手在世界各個角落，寫下屬於台灣棒球的故事。」