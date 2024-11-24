我是廣告 請繼續往下閱讀

▲23日上午，新北板橋區三民路二段，黃姓男子看到有車輛違停，使用手機側錄時，被駕駛余姓男子發現，雙方隨即爆發口角，之後更演變成肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

23日上午9時許，新北市板橋區三民路二段，一名「檢舉達人」36歲黃姓男子看到有車輛違停，正在使用手機側錄時，被駕駛41歲余姓男子發現，雙方隨即爆發口角，之後更演變成肢體衝突，過程中，檢舉達人黃男持雨傘毆打余男頭部，警方獲報到場，將2人通通帶回派出所，黃男與余男互提告妨害自由與傷害罪，訊後被警方依法移送偵辦。據了解，當天上午，黃男騎乘單車，行經板橋區三民路二段附近，發現余男的車輛違停在斑馬線，隨即拿出手機側錄。余男發現後心生不滿，衝下車找黃男理論，怒嗆「為何一直拍我的車」，雙方爆發肢體衝突。黃男因衣袖被余男抓住，緊張之下持雨傘揮打余男頭部，導致余男頭部擦挫傷。轄區警方獲報到場，將雙方帶回派出所，之後黃男對余男提告妨害自由，余男則對黃男提告傷害罪，控訴其持雨傘打人，警方依規定受理，訊後依法將2人移送新北地檢署偵辦。